Jassiel Torres recibió este jueves los honores como abanderado de la delegación de Puerto Rico que verá acción este mes en el Mundial de Para Atletismo en India.

El abanderamiento fue celebrado en la Cancha Nilmarie Santini en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en Santurce.

Y Torres está feliz de ser el abanderado de la delegación boricua.

“Para mí es un honor”, dijo Torres, natural de Dorado.

“Primeramente”, agregó el estudiante de bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, “por representar a mi país y el movimiento para olímpico. Es un honor agarrar esa bandera por mis compañeros, que nos hemos fajado”.

PUBLICIDAD

“La emoción es grande”, continuó Torres luego de una pausa emocional. “Estoy bien feliz y representar el trabajo y esfuerzo que hemos hecho para poner la bandera en alto, y quisiera llevar a la próxima persona que lleve esa bandera, para que la lleve con el mismo orgullo y ejemplo”.

Yaimillie Diaz, Amaris Vázquez y José Ramos completan la delegación que viajará a India con la entrenadora Emily Colón Monroig, informó la delegada del equipo, Annette Jiménez Collet.

El Mundial inicia el 27 de septiembre y se extiende hasta el 6 de octubre. Puerto Rico participará en las pruebas de 100, 200, 400 metros y salto largo.

Torres será el primero de la delegación en salir a competir en India. Correrá el mismo 27 de septiembre en los 100 metros.

Compite en la categoría T38, una categoría para atletas diagnosticados con parálisis cerebral que experimentan problemas de movimiento y coordinación, ligeramente limitados de la parte inferior del torso y de las piernas, y de un lado del cuerpo o de todo el cuerpo.

Torres ha hecho, además de terapias, deportes toda vida. Hizo taekwondo, baloncesto y ahora como universitario ha incursionado en el atletismo.

“Las terapias y el entrenamiento me han podido ayudar a superar esas limitaciones que tengo físicas”, dijo el estudiante que hace un doble bachillerato en finanzas y estadísticas.

Dos días luego, Torres competirá en los 400 metros.

Díaz y Vázquez correrán en los 100 metros. Lo harán en la categoría T-64 para atletas con amputación por debajo de la rodilla. Díaz también verá acción en 200 metros. Vázquez competirá, además, en salto de longitud.

Ramos, por su lado, competirá en salto largo, categoría T38.

La entrenadora Colón Monroig ha sido testifo del trabajo arduo de estos atletas para clasificar por marca a la justa mudialista.

“Es un grupo bien comprometido, enfocado”, dijo Colón Monroig sobre los atletas becados en el Programa de Alto Rendimiento del DRD. “En cuanto a su entrenamiento, han trabajado bien duro. Aquí hay que hacer marca, no está por wild card o pase. Y ellos han clasificado".