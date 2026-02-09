La tenimesista boricua Adriana Díaz derrotó este domingo a la japonesa Satsuki Odo, sembrada como la quinta mejor de Japón y número 14 del mundo, en tres parciales.

La utuadeña, número 19 del ranking global, obtuvo la victoria por parciales de 11-8, 11-8 y 11-10.

Este triunfo llega en representación del equipo Kinoshita Abel en la T. League, la liga profesional nipona de tenis de mesa.

El próximo compromiso de la boricua será en el Singapore Smash, donde competirá junto a otros integrantes del Equipo Nacional.