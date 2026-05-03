El fondista orocoveño Alexander Torres superó este sábado a más de 8,000 corredores en el 10K del Puente Teodoro Moscoso a solo meses de ganar el Medio Maratón San Blas.

Torres cruzó la meta con tiempo de 30:20 minutos. Le siguió Arnaldo Martínez con registro de 30:55 minutos y Fernando Ojeda con 31:22.

“Muy contento y agradecido con Dios primeramente por la salud. Agradecido con las personas que siempre me han apoyado para seguir en este deporte, incluyendo a todos mis auspiciadores”, dijo Torres a Primera Hora después de la carrera.

“La gané en el 2022 y hoy volví a ganarla, así que estoy muy contento. No había podido venir por otros compromisos que tenía, pero este año, gracias a Dios, se me dio”, agregó.

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Esta fue la primera participación del orocoveño en este evento desde que cumplió una suspensión de dos años por dopaje. Estuvo durante casi todo el tramo cerca de Martínez hasta que logró despegarse por un amplio margen en el séptimo kilómetro.

Torres compartió que, desde que volvió a competir el año pasado en el 13K “El Malelo de Luquillo”, se ha sentido más motivado que nunca gracias al apoyo de su familia y la pasión que siente por su deporte. Además, comentó que tiene en mente correr el próximo 24 de mayo en el 10K Abraham Rosa en Toa Baja.

Martínez, por su parte, aseguró estar satisfecho con su rendimiento, pese a que se había preparado para detener el cronómetro en un mejor tiempo en lo que fue su segunda participación en el 10K del Puente Teodoro Moscoso.

“Alexander es uno de élite de Puerto Rico y me gusta medirme con los mejores. Para mí, competir con un atleta como él es algo que me gusta porque me ayuda a bajar mi tiempo. Quería hacer un mejor tiempo, pero hay días y hay días”, expresó el joven de 25 años a este medio.

“Me preparé para hacer un mejor tiempo. No fue el día, pero no hay excusas. Será para la próxima. Estoy satisfecho con lo que hice porque sé que lo di todo”, abundó.

Miles de corredores durante el 10K del Puente Teodoro Moscoso. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Martínez está próximo a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto. Participará en el evento de Medio Maratón.

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Por otro lado, Paola Figueroa repitió por segunda edición consecutiva como la ganadora del 10K del Puente Teodoro Moscoso en la rama femenina al cruzar la meta con tiempo de 36:18 minutos. Jorelis Vargas finalizó en la segunda posición con 37:09 minutos, mientras que Keysha Duemeng terminó tercera con 38:52.

Paola Figueroa cruza la meta del 10K del Puente Teodoro Moscoso. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Para Figueroa, haber corrido en el puente durante el atardecer fue una experiencia distinta a los otros eventos en los que ha participado a lo largo de su carrera, pero admitió que también tuvo sus retos.

“Fue emocionante la ruta. Sentir la energía y la emoción de la gente en el puente… La llegada fue espectacular, bella y preciosa. Este año la hicieron por la tarde y sentí la diferencia”, indicó Figueroa a este diario.

“Hacía más calor y el viento estaba fuerte. Lo sentí bastante fuerte. Me sentí un poquito pesada, pero no sé si fue por el calor. Se vivió el momento, a pesar de todo”, añadió.

Figueroa detuvo el cronómetro en la pasada edición en 35:11, un minuto menos que en esta ocasión. La atleta ha estado lidiando en los últimos meses con una lesión en el abductor y en tendón de la corva, por lo que tuvo que reducir la intensidad de sus entrenamientos desde febrero. Sin embargo, planifica competir en el evento de Medio Maratón de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La carrera del 10K del Puente Teodoro Moscoso 2026 fue dedicada al comediante Raymond Arrieta, quien, además de hacer reír, ha impactado vidas a través de sus caminatas “Da Vida” a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez desde el 2009.