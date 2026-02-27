El atletismo puertorriqueño se lució ayer, jueves, cuando Alysbeth Félix, Eloy Benítez y Gladymar Torres establecieron marcas nacionales en sus respectivas disciplinas en el Meeting Sudamericano Bajo Techo Jürgen Berodt, celebrado en Cochabamba, Bolivia.

Félix registró 6.60 metros en salto largo en pista cubierta, superando su propio récord nacional de 6.54. Con este desempeño, se llevó la medalla de plata tras quedar a solo un centímetro detrás de la colombiana Natalia Linares.

Eloy Benítez también brilló en Cochabamba al batir en dos ocasiones la marca nacional de los 60 metros lisos. En su primera prueba de la jornada detuvo el cronómetro en 6.48 segundos, antes de mejorar ese registro poco después con 6.47. Esta cifra le dio el segundo mejor tiempo de la temporada, por delante del nigeriano Sunday Akintan (6.48) y quedando solo detrás del estadounidense Jordan Anthony (6.43), según el portal World Athletics.

A su vez, la olímpica Gladymar Torres hizo lo propio en los 60 metros lisos al fijar un nuevo récord nacional con tiempo de 7.18 segundos. Esta marca le otorgó una plaza en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, a celebrarse del 20 al 22 de marzo. Al igual que Benítez, Torres había roto la marca nacional media hora antes con 7.22.