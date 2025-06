El exproductor artístico y exapoderado de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ángelo Medina, ha sido reconocido este lunes en una sesión especial por el Senado de Puerto Rico por sus 48 años de trayectoria e impacto en la industria del entretenimiento y deportiva del país.

Aunque Medina fue excusado del reconocimiento debido a condiciones de salud, en el hemiciclo senatorial estuvieron presentes su esposa Elsa Enid Pérez y sus hijos Fiorella, Jan Carlos y Ángelo Jr.

“Siempre admiré su visión... ese don de gente. Esa humildad que Ángelo siempre tuvo lo hizo abrir muchas puertas”, expresó su esposa en su parte en el hemiciclo.

Elsa y Angelo se conocieron cuando tenían 14 y 17 años, respectivamente.

José Juan Barea y Carlos Arroyo en primera fila en el Senado para un homenaje al productor Angelo Medina. Flor Meléndez, Ricardo Dalmau. Orlando 'Guayacán' Santiago, Rolando Hourruitiner también presentes entre otros baloncelista. pic.twitter.com/qr1mBYr4Pz — Fernando Ribas (@deportespr) June 16, 2025

“Soy su fan número uno, aunque difícil porque la vida me lo robo un poco”, agregó Pérez al añadir un agradecimiento especial a sus tres retoños. “Todos los sacrificios que tuvimos como familia, valieron la pena. Su padre vuelve a hacer historia y esta vez en las páginas del Senado”.

La ceremonia reunió a figuras del mundo deportivo como José Juan Barea, Carlos Arroyo, Orlando “Guayacán” Santiago, Rolando Hourruitiner, Flor Meléndez, Ricardo Dalmau, Ricardo Carillo y Yum Ramos.

Por el lado artístico, asistieron personalidades como Ednita Nazario, Rafo Muñiz, Glenn Monroig y Roberto Sueiro.

Durante el homenaje en vida, múltiples personas cercanas a Medina tomaron el estrado para compartir vivencias que reflejaron su compromiso, visión y pasión por impulsar el talento boricua en cada “cancha”. El también productor y empresario Héctor Marcano guió la actividad como maestro de ceremonia.

“No está presente por cuestiones de salud, pero estamos unidos para reconocer la grandeza”, compartió Marcano al dar inicio al acto.

Por sus Cangrejeros

En la sesión, además, el excoapoderado de los Cangrejeros, Ricardo Carillo, destacó su carrera como empresario del deporte. Carillo rememoró el instante en que Medina le propuso traer el baloncesto de vuelta a San Juan.

“Un martes a las 2:00 de la mañana suena el teléfono. Y me pregunta qué hago y me dice: ‘vamos a formar un equipo en San Juan, vamos a traer los Tiburones a San Juan…’”, recordó.

El movimiento devolvió la escuadra santurcina a la capital en 1998. Desde entonces, llegaron los títulos.

“Ganamos en el 98, 99, 2000, 2001; no ganamos el quinto campeonato porque la NBA no dejó jugar a Carlos Arroyo. Ganamos después en el 2003 y 2007, y cómo puede ser… para Ángelo no hay límites. Lo que haya que alcanzar, lo vamos a alcanzar con buena fe y con su tesón”, expresó.

“Hoy juega otra cancha, pero este legado no tiene límites”, añadió Carillo, entre aplausos.

Sobre sus tiempos en el BSN, -17 como apoderado de Santurce- su esposa comentó, “la época de los Cangrejeros fue otra cosa”.

Legado cultural

Uno de los momentos más emotivos de la actividad lo protagonizó el cantautor Glenn Monroig, quien dedicó una intervención musical especial a la esposa de Medina. El gesto fue un tributo a la compañera que ha estado junto al productor durante décadas de una carrera exitosa.

El juez federal Gustavo Gelpí también subió al podio para leer una resumida biografía de Medina, resaltando su labor con artistas como José José, José Feliciano, Lucecita Benítez, Ednita, Rocío Dúrcal, Ricky Martin, Tommy Torres y Chayanne, entre otros.

“Un visionario luchador, creativo, deportista y un hombre de causa son algunos atributos de este empresario”, describió el letrado.

Gelpí también destacó que el aguadillano fue pionero en traer partidos de la NBA a la isla. En total, produjo tres juegos de la mejor liga de baloncesto del mundo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y los senadores María de Lourdes Santiago, Eliezer Molina y Luis Javier Hernández reconocieron, a su vez, su aportación cultural y deportiva.

“Es convocar una historia de grandeza, que ha cruzado escenarios, fronteras y generaciones. Hoy no solo celebramos su talento, sino el legado profundo que ha sembrado en el alma de nuestro pueblo”, aseveró Rivera Schatz.

Medina lleva alejado del ojo público un tiempo. A mediados de la pasada década, a la medida que se fueron cumpliendo sus contratos como manejador con sus artistas fue soltando el negocio y cerró su oficina de producción.