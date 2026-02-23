La atleta Eileen Gu se enteró del fallecimiento de su abuela poco después de ganar la medalla de oro en el halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La noticia le fue comunicada instantes después de su victoria, y entre lágrimas y sonrisas la joven celebró la gesta.

“La razón por la que llegué tarde es que recién me enteré de que mi abuela falleció. Ella fue una parte muy importante de mi vida mientras crecía y alguien a quien admiraba enormemente”, dijo Gu a su llegada a la mesa de preguntas.

La atleta compartió entre lágrimas que estaba al tanto de que la salud de su abuela era delicada antes de viajar a la competencia. A pesar de la conmoción, Gu expresó que su triunfo también era un homenaje a su abuela y a todo el apoyo que recibió de ella a lo largo de su carrera.

“No le prometí que iba a ganar, pero sí le prometí que iba a ser valiente, así como ella ha sido valiente”, dijo la joven atleta.

Esta medalla de oro es la tercera que gana en dos Olimpiadas, más que cualquier atleta de su deporte.

La joven ha ido mucho más allá del deporte, entrando en la geopolítica, la inclusión y, como nos recordó la cinta dorada, la moda.

“Corrí un gran riesgo al confiar en mí misma”, dijo Gu sobre su frenética búsqueda de este año, “y me alegro de haberlo hecho”.

Gu, nacida en Estados Unidos pero que compite por la patria de su madre, China, sabe que la carrera de modelo, la fama, la plataforma que comanda y el mensaje que envía no serían posibles si no fuera la mejor esquiadora libre del mundo.

También fue la única mujer dispuesta a dividir su atención entre halfpipe, slopestyle y big air durante el maratón de dos semanas y media de riesgo olímpico.

Era una búsqueda que limitaba su entrenamiento, su descanso y, a veces, su cordura. Pero nunca su confianza.

“No soy una jugadora, pero si lo fuera, apostaría muy fuerte por mí misma”, dijo Gu.

“Cabía la posibilidad de que todo saliera mal y me quedara sin nada, porque intentaba hacer demasiado. Pero en mi cabeza, aunque todo se estrellara y ardiera, lo intenté. Nunca me arrepentiré de haberlo intentado”, cerró diciendo.