Aurora Lugo y Yannik Álvarez pasan a la final de tenis de los Juegos Panamericanos Junior
Álvarez también avanzó a las semifinales del torneo individual masculino.
La dupla de Aurora Lugo y Yannik Álvarez se aseguraron su pase a las semifinales del torneo de dobles mixtos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
En los cuartos de final, la pareja boricua superó a los chilenos Thomas Menzel y Camila Zouein en un intenso partido.
El primer set se decidió en “tie-break”, con victoria 7-6 (7-3). Ya para el segundo set, la dupla boricua cerró 6-4 y, así, avanzó.
En los octavos de final, debutaron victoriosamente sobre la dupla peruana Francesca Maguiña y Nicolás Álvarez.
Ahora en las semifinales, los boricuas enfrentarán a la pareja de Argentina de Dante Pagani y Sofía Meabe.
Además de esta clasificación, Álvarez celebró hoy también su pase a las semifinales del torneo individual masculino.