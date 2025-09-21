El boricua Ayden Owens Delerme alcanzó este domingo una histórica medalla de plata en el evento del decatlón en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

El boricua alcanzó 8,784 puntos para establecer un récord nacional y colocarse en la élite mundial de esa disciplina. El resultado supera el cuarto lugar que registró en su última aparición en un Mundial de Atletismo, en Eugene 2022.

Se convierte así en el tercer boricua en la historia que sube a un podio mundialista en el atletismo. El primero fue Javier Culson, quien ganó dos medallas de plata en los 400 metros con vallas en Berlín 2009 y Daegu 2011. Mientras, Jasmine Camacho Quinn se alzó con el bronce en Eugene 2022 y plata en Budapest 2023.

Owens Delerme entró a la competencia del domingo en la tercera posición al acumular 6,297 puntos en los primeros siete eventos. Sin embargo, cerró el último día de competencia de forma sólida el salto con pértiga, el lanzamiento de la jabalina y los 1,500 metros para colgarse la presea plateada.

En la pértiga, logró un salto de 5.10 metros. Luego, en la jabalina, lanzó 58.79 para mantenerse en el tercer puesto, pero en el evento final, el boricua registró 4:17.91, su mejor tiempo de la temporada a esa distancia para terminar la prueba en segunda posición y subir al segundo escalón del podio.

La medalla de oro fue para el alemán Leo Neugebauer, quien acumuló 8,804 puntos y el bronce recayó en Kyle Garland, con 8,703.