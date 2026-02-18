Los tenimesistas puertorriqueños Brianna Burgos y Ángel Naranjo afrontan entre este jueves y viernes un reto al intentar abrirse paso en el cuadro principal del Singapore Smash 2026, uno de los torneos del circuito de la World Table Tennis (WTT), que repartirá $1,550,000 en premios.

El evento reúne a las principales figuras del tenis de mesa mundial y contará con un cuadro principal de 64 atletas.

De un lado, Burgos, de 20 años y número 144 del ranking mundial, comenzará su participación en el cuadro de clasificación este jueves a las 11:00 p.m., hora de Puerto Rico, cuando enfrente a la singapurense Chloe Lai, de 18 años.

Lai ostenta la posición número 346 del escalafón.

Por su parte, Naranjo, de 22 años y ubicado en el puesto 140 del globo, iniciará su camino el viernes a la 1:20 a.m., hora de la isla, contra el croata Andrej Gacina, de 39 años y número 92 del escalafón.

Burgos y Naranjo deberán ganar tres partidos en la fase preliminar para acceder al cuadro principal, donde ya tiene su espacio asegurado la primera raqueta boricua, Adriana Díaz, actual número 20 del mundo.

La utuadeña arrancará su participación el domingo, cuando entren en acción las principales sembradas del certamen. Al momento, no se ha definido su rival.

Díaz comenzó su temporada en el WTT Champions Doha, torneo en el que avanzó hasta la ronda de las mejores 16. Allí fue eliminada por la eventual campeona del certamen, Zhu Yuling.