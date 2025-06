El luchador puertorriqueño “Carlito”, anteriormente conocido como “Caribbean Cool”, anunció ayer domingo que pronto quedará fuera de la WWE.

El hijo del legendario Carlos Colón, confirmó que su etapa más reciente con la WWE llegará a su fin poco más de un año después de su regreso oficial en octubre de 2023.

“Mi contrato vence en dos semanas y no será renovado”, escribió Carlito en @litocolon279 en X.

Acto seguido comentó jocosamente que “la WWE me exige que devuelva el dinero que me pagaron por supuestamente ‘robarles’. Mis abogados revisaron mis grabaciones en Netflix y me sugirieron que se los devuelva”.

Ya de vuelta a un tono más serio, apuntó que está agradecido por su segunda gira en la compañía.

“Gracias a la WWE y, sobre todo, a los fanáticos. Los quiero mucho. Quizá reaparezca en otros 13 años. ¡Dios me los bendiga!”, destacó haciendo referencia al tiempo que transcurrió entre sus dos campañas en la WWE.

Carlito regresó brevemente al escenario de la WWE durante el evento Backlash Puerto Rico en mayo de 2023, causando gran entusiasmo entre los fans. Su regreso se formalizó en octubre, cuando se unió a la facción ‘The Judgment Day’, desempeñándose principalmente como villano en las historias de la empresa.