Completan mejoras en gimnasio de boxeo en Parcelas Falú
El Municipio de San Juan y Young Kingz Foundation buscan fortalecer el desarrollo de niños y jóvenes.
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El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo inauguró este sábado las mejoras realizadas al Gimnasio de Boxeo de Parcelas Falú, en un proyecto que representó una inversión de $286,178.92 y que busca fortalecer los espacios deportivos y recreativos para niños y jóvenes de la comunidad.
La iniciativa se desarrolló mediante una alianza entre el Municipio de San Juan y Young Kingz Foundation, organización impulsada por el artista urbano Myke Towers y enfocada en proyectos deportivos y comunitarios dirigidos a la juventud.
“Con estas mejoras seguimos creando espacios seguros donde nuestros jóvenes puedan desarrollarse rodeados de disciplina, motivación y oportunidades”, expresó Romero Lugo durante la actividad.
El proyecto incluyó mejoras estructurales y la instalación de nuevo equipo especializado para boxeo y acondicionamiento físico. Entre los trabajos realizados se encuentran el reemplazo del techo, pintura interior y exterior, renovación de baños, instalación de abanicos y luminarias, mejoras al estacionamiento y la colocación de grama y rotulación.
Además, el gimnasio recibió nuevos sacos de entrenamiento, canvas para el ring, piso de goma, equipos de protección, pesas, bolas medicinales, bandas de ejercicio y otros materiales deportivos.
De la inversión total, unos $270,217 fueron aportados por el Municipio de San Juan mediante fondos federales, fondos ordinarios y TPI, mientras que Young Kingz Foundation contribuyó con $15,961.92.
Con esta reinauguración, ya suman tres los gimnasios impactados por la alianza entre el municipio y la fundación, incluyendo instalaciones en Caimito y otras comunidades deportivas de la capital.
Myke Towers destacó que el proyecto busca ofrecer a los jóvenes espacios seguros y motivadores donde puedan desarrollarse a través del deporte.
“Queremos que los jóvenes encuentren aquí oportunidades positivas y ambientes donde puedan crecer y enfocarse”, sostuvo el artista.
Durante la actividad también se realizó un reconocimiento especial a la boxeadora Kiria Tapia y a Luis Jim Pagán Montañez, por sus respectivas trayectorias y aportaciones al deporte en Puerto Rico.
La administración municipal informó además que continúan las mejoras en gimnasios ubicados en comunidades como Barrio Obrero, Barriada Venezuela y Playita, como parte de un plan de revitalización deportiva en distintas zonas de San Juan