El deporte del área sur de la Isla se encuentra de luto tras la repentina muerte del baloncelista Steven Ramos.

De acuerdo con información preliminar de la Policía de Puerto Rico, una llamada al distrito policíaco alertó sobre una situación en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Ramos, quien presuntamente sufrió un percance de salud. Al momento, su fallecimiento es catalogado por la Uniformada como uno de causa indeterminada.

Tras darse a conocer la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes lamentando la partida y enviando condolencias a la familia del joven de 32 años.

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Uno de los mensajes fue publicado por la Liga de Baloncesto de Guayanilla, equipo al que pertenecía Ramos.

“Hoy la Liga de Baloncesto de Guayanilla pierde más que a un jugador… pierde a un hermano, a un guerrero de corazón. Steven Ramos, nuestro #12 de Los Gallitos LSB, deja una huella imposible de borrar”, comienza diciendo la publicación en Facebook.

“Dentro de la cancha siempre dio el máximo, pero fuera de ella fue aún más grande: humilde, alegre y querido por todos. Su energía, su pasión por el juego y su forma de unir al equipo vivirán siempre en cada partido, en cada recuerdo y en cada rincón de esta liga. Descansa en paz, campeón. Tu número 12 no se olvida… se convierte en historia”, continúa el mensaje.

Asimismo, los equipos Cafetaleras y Cafetaleros de Yauco, de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, lamentaron la muerte del joven.

“En la tarde de ayer uno de los nuestros partió de este plano terrenal de manera súbita y los que nos quedamos aquí lo lamentamos. Con profunda tristeza tenemos que aceptar los designios de la vida y entender que ya no estarás más con nosotros. Fuiste un joven que no tenía un no para nadie. En cada proyecto de ambas franquicias estuviste allí dando la mano y haciendo hasta lo que no te tocaba porque estos proyectos eran como si fueran tuyos”, lee parte del mensaje publicado por el equipo en su página de Facebook.

También trascendió en redes sociales que Ramos fue estudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y formó parte del programa Yauco Racers en atletismo de escuelas intermedias.