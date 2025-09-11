Una histórica delegación de 12 atletas representará a Puerto Rico en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre.

Aunque la campeona olímpica boricua Jasmine Camacho-Quinn no estará presente por una lesión en el pie, la Federación de Atletismo (Fapur) llevó a un grupo con la capacidad de avanzar de ronda y de establecer marcas nacionales.

A continuación, un repaso de las fechas y los horarios locales en los que los boricuas competirán bajo las luces del Estadio Nacional de Japón, sede de los Juegos Olímpicos de 2020.

Ayden Owens-Delerme

Ayden Owens-Delerme competirán en el decatlón del Mundial de Atletismo, que se disputará el 20 y 21 de septiembre en Japón. La ronda de 10 pruebas dará inicio el viernes, a las 8:25 p.m., con los 100 metros lisos, y concluirá el domingo, a las 7:49 a.m., con los 1,500 metros.

Eloy Benítez

Eloy Benítez correrá en los 100 metros lisos. La ronda preliminar empezará el viernes a las 10:30 p.m. Los heats se llevarán a cabo el sábado a las 7:35 a.m. La semifinal y la final, por su parte, se efectuarán el domingo a las 7:45 a.m. y a las 9:20 p.m.

José Figueroa

José Figueroa verá acción en los 200 metros lisos. La ronda preliminar arrancará el próximo miércoles, a las 7:15 a.m. La semifinal subirá a escena el jueves, a las 8:02 a.m., y la final el viernes, a las 9:06 a.m.

José Figueroa durante Asunción 2025. ( Copur )

Gabby Scott Puig

Gabby Scott Puig participará en los 400 metros lisos. La ronda preliminar iniciará el domingo, a las 6:25 a.m. La semifinal se celebrará el martes, a las 8:05 a.m., y el jueves, a las 9:24 a.m.

Alysbeth Félix y Paola Fernández

Alysbeth Félix y Paola Fernández competirá en salto largo, cuya ronda clasificatoria será el sábado, a las 5:30 a.m., y la final el domingo, a las 7:40 a.m.

Luis Joel Castro

Luis Joel Castro también verá acción en salto largo. En el caso de la rama masculina, se llevará a cabo más tarde. La ronda clasificatoria será el lunes, a las 6:40 a.m., y la final el miércoles, a las 7:49 a.m.

Naomi García

Naomi García participará en los 35 kilómetros de marcha el sábado, a las 7:00 p.m.

Rachelle de Orbeta

Rachelle de Orbeta también competirá en marcha, pero en la prueba de 20 kilómetros el sábado, a las 6:30 p.m.

Jerome Vega

Jerome Vega verá acción en el lanzamiento de martillo. Los atletas que competirán en este evento fueron divididos en dos llaves rumbo a la final: el Grupo A y el Grupo B. El primero competirá el lunes, a las 8:00 p.m., y 45 minutos después le tocará el turno al segundo. La final está programada para el martes, a las 8:01 a.m.

Grace Claxton

Grace Claxton participará en los 400 metros con vallas. Los heats iniciarán el lunes, a las 10:20 p.m. La semifinal está pautada para el próximo miércoles, a las 8:00 p.m., mientras que la final será el viernes, a las 8:27 p.m.

Grace Claxton durante su participación en los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos París 2020. ( Xavier Araújo )

Gladymar Torres

Gladymar Torres competirá en los 100 metros lisos. Los heats están programados para el sábado, a las 5:55 a.m. La semifinal será el domingo, a las 7:20 a.m., y la final será el domingo, a las 9:13 a.m.