¿Qué días competirán los boricuas en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025?
12 atletas puertorriqueños dirán presente en la justa mundialista, que empieza este sábado.
PUBLICIDAD
Una histórica delegación de 12 atletas representará a Puerto Rico en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre.
Aunque la campeona olímpica boricua Jasmine Camacho-Quinn no estará presente por una lesión en el pie, la Federación de Atletismo (Fapur) llevó a un grupo con la capacidad de avanzar de ronda y de establecer marcas nacionales.
A continuación, un repaso de las fechas y los horarios locales en los que los boricuas competirán bajo las luces del Estadio Nacional de Japón, sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
Ayden Owens-Delerme
Ayden Owens-Delerme competirán en el decatlón del Mundial de Atletismo, que se disputará el 20 y 21 de septiembre en Japón. La ronda de 10 pruebas dará inicio el viernes, a las 8:25 p.m., con los 100 metros lisos, y concluirá el domingo, a las 7:49 a.m., con los 1,500 metros.
Eloy Benítez
Eloy Benítez correrá en los 100 metros lisos. La ronda preliminar empezará el viernes a las 10:30 p.m. Los heats se llevarán a cabo el sábado a las 7:35 a.m. La semifinal y la final, por su parte, se efectuarán el domingo a las 7:45 a.m. y a las 9:20 p.m.
José Figueroa
José Figueroa verá acción en los 200 metros lisos. La ronda preliminar arrancará el próximo miércoles, a las 7:15 a.m. La semifinal subirá a escena el jueves, a las 8:02 a.m., y la final el viernes, a las 9:06 a.m.
Gabby Scott Puig
Gabby Scott Puig participará en los 400 metros lisos. La ronda preliminar iniciará el domingo, a las 6:25 a.m. La semifinal se celebrará el martes, a las 8:05 a.m., y el jueves, a las 9:24 a.m.
Alysbeth Félix y Paola Fernández
Alysbeth Félix y Paola Fernández competirá en salto largo, cuya ronda clasificatoria será el sábado, a las 5:30 a.m., y la final el domingo, a las 7:40 a.m.
Luis Joel Castro
Luis Joel Castro también verá acción en salto largo. En el caso de la rama masculina, se llevará a cabo más tarde. La ronda clasificatoria será el lunes, a las 6:40 a.m., y la final el miércoles, a las 7:49 a.m.
Naomi García
Naomi García participará en los 35 kilómetros de marcha el sábado, a las 7:00 p.m.
Rachelle de Orbeta
Rachelle de Orbeta también competirá en marcha, pero en la prueba de 20 kilómetros el sábado, a las 6:30 p.m.
Jerome Vega
Jerome Vega verá acción en el lanzamiento de martillo. Los atletas que competirán en este evento fueron divididos en dos llaves rumbo a la final: el Grupo A y el Grupo B. El primero competirá el lunes, a las 8:00 p.m., y 45 minutos después le tocará el turno al segundo. La final está programada para el martes, a las 8:01 a.m.
Grace Claxton
Grace Claxton participará en los 400 metros con vallas. Los heats iniciarán el lunes, a las 10:20 p.m. La semifinal está pautada para el próximo miércoles, a las 8:00 p.m., mientras que la final será el viernes, a las 8:27 p.m.
Gladymar Torres
Gladymar Torres competirá en los 100 metros lisos. Los heats están programados para el sábado, a las 5:55 a.m. La semifinal será el domingo, a las 7:20 a.m., y la final será el domingo, a las 9:13 a.m.