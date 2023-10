La medallista de oro a nivel Panamericano Daniely Ríos informó en las redes sociales que no continuará compitiendo en el tenis de mesa.

Ríos, de 27 años, indicó que dirigirá sus esfuerzos en su crecimiento en el ambiente laboral.

“Les comparto la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Aunque mi deporte siempre estará en gran parte de mi corazón y espero seguir esparciendo felicidad a través de él durante toda mi vida, he llegado a la decisión de que ya no estaré compitiendo y representando a mi querido país en competencias”, escribió Ríos.

“Quiero representar a mi Isla de manera nueva y emocionante, enfocarme en mi crecimiento profesional y laboral en una dirección diferente. Quiero explorar oportunidades en el mundo laboral que me permitan crecer y contribuir de manera significativa”, agregó.

En los Juegos Panamericanos Lima 2019, Ríos celebró una presea dorada junto a las hermanas Adriana y Melanie Díaz al concluir un dramático final por equipos contra el conjunto de Brasil.

“Quiero expresar mi mas profundo agradecimiento a Puerto Rico por el apoyo incondicional, a mi familia, mis amigos y mi equipo. Recuerdo cuando comencé con Bladi (Díaz) debajo de unos bleachers en la pista de Utuado, y desde ahí comenzaron las oportunidades y las aventuras. Jamás cambiaría mis años en el Tenis de Mesa, por nada en el mundo. Las nenas se convirtieron en mis hermanas y el club en mi segundo hogar”, compartió Ríos.