El brasileño Caio Carvalho Ellero, se impuso el domingo en el IRONMAN 70.3 Puerto Rico, evento que contó con la participación de 1,104 atletas procedentes de 40 países.

Carvallo Ellero se impuso con tiempo de 4:10:19, mientras que el estadounidense Kiel Bur repitió su hazaña del año pasado, llegando en segundo lugar con un tiempo 4:10:43.

De igual forma, Alejandro Espitia, de Colombia, se quedó con el tercer lugar con cronómetro de 4:15:10.

En la rama femenina, la estadounidense Kinley Bollinger se quedó con el primer puesto al registrar tiempo de 4:40:30, seguida por Isabella Luckie, de México, con 4:48:27 y en tercer lugar arribó Allison Hall, también de Estados unidos con reloj de 4:48:54.

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El primer puertorriqueño en llegar a la meta fue Brandon Zavala, con 4:24:32, y en el caso de las mujeres, la primera puertorriqueña fue Cynthia Soto, con un tiempo de 5:16:30.

La decimocuarta edición de IRONMAN 70.3 Puerto Rico, conto con la participación de atletas de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador y Brasil, entre otros. Del grupo total de atletas, el 50 por ciento participaron por primera vez en el triatlón de la Isla.

Como en años anteriores, el IRONMAN 70.3 Puerto Rico sirvió como evento clasificatorio para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3, otorgando 50 cupos para la prestigiosa competencia que se celebrará en Niza, Francia, durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre de 2026.

La salida oficial del evento se efectuó a las 6:55 am en la Laguna del Condado, donde los atletas nadaron una distancia de 1.2 millas y continuaron hacia el área de transición en el Parque del Tercer Milenio, donde comenzó la ruta de 56 millas de ciclismo a lo largo de la costa norte de la Isla en dirección oeste hacia el municipio de Dorado y de regreso por la misma ruta hacia el Parque del Tercer Milenio para la etapa pedestre. Esta etapa llevó a los participantes a través del Viejo San Juan en una corrida de 13.1 millas que culminó en el Parque del Tercer Milenio, al lado oeste de la Batería del Escambrón.

Se anunció que la próxima edición de IRONMAN 70.3 Puerto Rico se llevará a cabo el domingo 21 de marzo de 2027. Para información adicional puede acceder https://www.ironman.com/im703-puerto-rico