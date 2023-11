Oscar Fontánez y Neslie Bernandi recibieron la noticia de que fueron escogidos como abanderados de la delegación de Puerto Rico que participará en la séptima edición de los Juegos Parapanamericanos que serán en Santiago, Chile, del 17 al 26 de noviembre.

Los 25 atletas que harán la travesía para competir en Santiago se reunieron en la mañana del miércoles para las entregas de los uniformes oficiales que lucirán. Sin embargo, Germán Pérez, presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico, hizo el anuncio de quienes serán los encargados de portar las banderas mientras encabezan la delegación.

“Me tomó totalmente por sorpresa. No lo esperaba”, reaccionó Bernandi. “Honestamente no lo creí cuando lo anunciaron. Me estoy viviendo el momento, la experiencia de poder continuar un sueño que se había detenido cuando ocurrió mi accidente. Esperaba que llamaran a cualquier otra persona”, agregó.

PUBLICIDAD

Bernandi competirá en parapowerlifting, una de las nueve disciplinas deportivas que contará con la participación de un boricua. También habrá presencia en atletismo, judo, natación, baloncesto en silla de ruedas, tiro neumático, tiro con arco, tenis de mesa y taekwondo.

“Estoy comenzando en el movimiento, pero es de mucho orgullo que a pesar de todas las situaciones que he tenido sigo de pie, luchando y representando a Puerto Rico”, compartió Bernandi, quien participará por primera vez en unas competencias de alto nivel.

Fontánez, por su parte, está inscrito para el parataekwondo.

“Desde el primer día he aprovechado para aprender desde lo físico hasta lo mecánico. Me he entregado y en tres años se han visto los resultados. En los clasificatorios se logró el sueño y se sigue agrandando. Mi sueño era representar a Puerto Rico y jamás me imaginé que llegaría a esto”, reaccionó el joven atleta.

Yaimillie Díaz Colón, quien fue la abandera para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, comprende las emociones que experimentarán sus compañeros.

“Ese sentimiento, en mi caso, fue algo tan brutal. Se siente tanto orgullo y ver esa bandera que uno está cargando en las manos. Sentirán un escalofrío al tener la bandera de su país en las manos. Que se lo disfruten”, resaltó Díaz Colón, quien competirá en los 200 y los 100 metros lisos.

Pérez compartió que la delegación estará compuesta por 45 personas incluyendo el personal de apoyo, los entrenadores y competidores.

“En cada evento podemos hacer una buena presentación. En esta ocasión serán 25 paradeportisas que nos representación en Chile, pero hubo varios que hicieron las marcas para estar. Sin embargo, las plazas se llenaron previamente y algunos de los nuestros no podrán estar en Chile a pesar de que hicieron las marcas”, dijo presidente del Comité paralímpico de Puerto Rico.

Durante los Juegos Parapanamericanos, Puerto Rico acumuló tres medallas de plata. Luis Pérez obtuvo una en judo, Carmelo Rivera en los 1,500 de atletismo y Davin Báez en los 100 metros libres de natación.

“Estamos demostrando lo que nuestros atletas pueden hacer y no lo que no pueden. No tengo dudas que harán el trabajo que hay que hacer”, concluyó Pérez.