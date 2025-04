College Park, Maryland. La Federación de Esgrima de Estados Unidos descalificó a una competidora de un torneo en Maryland después de que se negó a enfrentar a una oponente que, según ella, es transgénero.

Stephanie Turner estaba compitiendo el 30 de marzo en un torneo regional sancionado por la Federación de Esgrima de Estados Unidos en la Universidad de Maryland. No se trataba de un evento sancionado por la NCAA.

Un video en línea muestra a Turner en el momento en que se arrodilla en señal de protesta antes de su combate. Un árbitro le muestra una tarjeta negra y la esgrimista fue descalificada del resto del torneo.

PUBLICIDAD

The Associated Press no identifica a la oponente de Turner porque no ha comentado públicamente sobre el incidente ni ha revelado su identidad de género.

“No se le permite a un esgrimista negarse a enfrentar a otro esgrimista debidamente inscrito por cualquier motivo. Según estas reglas, tal negativa resulta en descalificación y las sanciones correspondientes”, indicó la Federación de Esgrima de Estados Unidos en un comunicado enviado a The Associated Press. “Esta política existe para mantener los estándares de competencia justa y preservar la integridad del deporte”.

La Federación de Esgrima de Estados Unidos indicó que implementó su política actual para atletas transgénero y no binarios en 2023. La organización añadió que la descalificación de Turner sólo se aplica al torneo del 30 de marzo.

“Entendemos que la conversación sobre equidad e inclusión en relación con la participación transgénero en el deporte está evolucionando”, añadió el comunicado. “La Federación de Esgrima de Estados Unidos siempre se inclinará por la inclusión, y estamos comprometidos a enmendar la política a medida que surjan más investigaciones relevantes basadas en evidencia, o a medida que los cambios de política entren en vigor en el movimiento olímpico y paralímpico más amplio”.

Turner le dijo a Fox News Digital que después de revisar el grupo de competencia la noche anterior al evento, se dio cuenta de que competiría contra una oponente transgénero.

“Les dije que me negaba a competir porque esta persona es un hombre, y yo soy una mujer, y este es un torneo femenino y me niego a competir por principio”, añadió la esgrimista.