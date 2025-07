La espalda de Hulk Hogan se había debilitado, un intento fallido al principio de derribar las 525 libras de Andre the Giant dejó al “Immortal One” inestable mientras el campeón de la World Wrestling Federation necesitaba una vez más recuperarse para vencer a otro de los peores tipos de la lucha libre.

Andre envolvió sus brazos como troncos de árbol alrededor del campeón e intentó extraerle el último aliento a Hogan con un abrazo de oso tan fuerte que más de 90,000 fanáticos en Detroit casi presenciaron el último día de Hulkamania.

Pero, ¡espera!

Este era Hulk Hogan.

La mayor estrella de la lucha libre tuvo más regresos tardíos que sus colegas estrellas deportivas de los 80, John Elway o Michael Jordan juntos.

Hogan tenía algo de gasolina en el tanque, algo de mordisco extra en esas pitones de 24 pulgadas, y martilló a Andre. ¡Un derechazo, luego otro, y otro! Los fanáticos de la lucha libre rugieron al saber las malas noticias que se avecinaban para Andre.

Hogan contraatacó, como lo hizo contra aquellos malos de los 80 de la Guerra Fría o Irán, y finalmente azotó a Andre the Giant con un body slam. Hogan conectó las esperanzas y le aplicó su famoso leg drop al pecho de Andre para obtener la cuenta de tres.

Hulk Hogan volvió a ganar en WrestleMania.

Siempre ganaba, por supuesto. Era lo que exigía la historia, y no había razón para que Vince McMahon, dueño de la WWF y luchador profesional, se desviara del plan de que Hulkamania se desatara.

¿Por qué lo haría?

Hogan tenía el tamaño descomunal, el carisma y las frases pegadizas —“¿Qué vas a hacer cuando Hulkamania se descontrole contigo?“— que llevaron a la industria fuera de los gimnasios y estadios regionales y a los estadios de la NFL, como aquella noche de 1987 cuando Hogan venció a Andre en el Pontiac Silverdome en WrestleMania III.

“Ahí está”, dijo el locutor Gorilla Monsoon, mientras Hogan cantaba para el público, “el mejor atleta profesional del mundo hoy en día”.

Que pongas los ojos en blanco o pongas a todo volumen el himno “Real American” de Hogan ante esa afirmación depende, por supuesto, de la capacidad de uno para suspender la incredulidad. Sin embargo, es innegable el gran impacto que tuvo Hogan en la lucha libre profesional y la cultura pop de los 80. Luchó codo a codo con Rocky Balboa. Peleó codo a codo con Mr. T. Presentó “Saturday Night Live” y lució en la portada de Sports Illustrated.

“Cumplió con su propósito”, declaró el viernes por teléfono el sargento Slaughter, miembro del Salón de la Fama de la WWE. “Se convirtió en el luchador profesional y artista deportivo más reconocido del mundo, probablemente entre los cinco mejores a quienes reconocerías al verlo”.

La WWE lleva mucho tiempo afirmando que la asistencia pagada a WrestleMania III fue de 93,173 personas, una cifra que, según algunos historiadores, está tan inflada artificialmente como los bíceps químicamente mejorados de aquella época. Lo que es indiscutible es que, cuando ambos se enfrentaron en 1988, en directo por televisión nacional, más de 33 millones de aficionados sintonizaron la NBC, lo que sigue siendo, con diferencia, el récord de mayor audiencia televisada en la lucha libre estadounidense.

Ganar dinero y vender mercancía. Ese era el verdadero poder de Hulkamania.

Hogan, quien falleció el jueves en Florida a los 71 años, dejó atrás más de tres décadas de combates memorables que capturaron el espíritu de aquellos pequeños Hulkamaniacs hasta los que amaban odiarlo en los años 1990 como “Hollywood” Hulk Hogan en el Nuevo Orden Mundial.

Aquí algunos de sus mejores momentos.

Venció al Iron Sheik

Hogan no era un novato cuando regresó a la WWF (ahora WWE) a finales de 1983. Probó las aguas de la Hulkamania en la antigua Asociación Americana de Lucha Libre e hizo su famosa aparición como Thunderlips en “Rocky III”, cuando fue llamado de vuelta a la WWE y se convirtió en un contendiente instantáneo para enfrentar al campeón, el odiado Iron Sheik.

Hogan se liberó de la temida “agarradera de camello” y venció al Sheik para convertirse en el nuevo campeón el 23 de enero de 1984 en el Madison Square Garden (el edificio rindió homenaje a Hogan el jueves por la noche), sentando las bases para la Hulkamania.

Fue campeón durante 1,474 días antes de perder ante André en 1988.

Levantó a Andre

Antes de que internet revelara secretos tras bambalinas y de que fuera fácil ver lucha libre en todo el mundo, la WWE creó su propia versión de la historia de la lucha libre. Si la compañía decía que André el Gigante nunca había sido azotado ni derrotado durante una racha de 15 años invicto, se creía que era cierto (y ninguno de los dos, por supuesto).

Sin embargo, la falsa publicidad preparó el escenario para el combate que cambió la lucha libre para siempre.

“Andre el Gigante fue un momento decisivo, cuando me pasó la antorcha”, dijo Hogan en una entrevista con AP en 2009. “Fue como la guinda del pastel. Una vez que me dio su bendición, me tocó moldear ese negocio y sacarlo adelante”.

“Puedes llamar a esto el Nuevo Orden Mundial de la lucha libre, hermano”

Para 1996, el personaje de Hogan, un tipo bueno y luchador, se había vuelto obsoleto tras su paso de la WWE a la World Championship Wrestling de Ted Turner. Hogan incluso empezó a ser abucheado, pues los aficionados a la lucha libre clamaban por un nuevo rumbo y una nueva estrella en la cima.

Tienen uno. Hulk Hogan “Hollywood”.

Durante semanas, dos exestrellas de la WWE habían “invadido” la WCW y afirmado que se apoderarían de la compañía. Esto condujo a una lucha por equipos de seis hombres donde los dos forasteros, Kevin Nash y Scott Hall, prometieron un tercer hombre para apoyar su causa. Nadie apareció para ayudarlos hasta el final, cuando Hogan salió con su atuendo rojo y amarillo y sorprendió al público al aplicarle una caída de piernas a Randy Savage. Hogan fue el tercer hombre. Cambió sus colores tradicionales por el blanco y negro, gafas de sol, vello facial oscuro y adoptó la imagen de rudo “Hollywood”.

Al igual que una década antes, Hogan llevó a la WCW a nuevas alturas, y la compañía superaría a la WWE en audiencia televisiva durante 83 semanas consecutivas en lo que se conocería como las “Guerras de los Lunes por la Noche”. Hogan perdió tanto como ganó sin sus poderes de Hulkamania. Aun así, marcó la pauta donde más importaba e hizo de la WCW un evento imprescindible cada lunes por la noche.

“Icono vs. Icono” contra The Rock

Con WCW fuera del negocio y comprada por McMahon, Hogan mantuvo un perfil bajo hasta que regresó a la WWE en 2002. Regresó con Hall y Nash como NWO, pero en este punto, los fanáticos de la WWE querían que su antiguo Hulkster regresara.

Dwayne “The Rock” Johnson era el favorito del público con cara de niño de la WWE cuando se enfrentó al villano Hogan en WrestleMania en una lucha “Icon vs. Icon” en WrestleMania en 2002. Un problema, la multitud de Toronto decidió respaldar a Hogan.

“Cuando subimos al ring, 70,000 personas leales no querían odiar a Hulk Hogan”, dijo Hogan en 2009. “Todos empezaron a entrar en pánico y yo simplemente dije: ‘Hermano, quédate conmigo y te ayudaré a superar esto’”.

Tras el combate, las ovaciones a Hogan exigieron un cambio de planes de último momento, y sus antiguos aliados de la NWO corrieron a atacarlo. The Rock ayudó a Hogan a defenderse de la NWO y ambos posaron juntos entre ovaciones desenfrenadas.

“Cuando levanté la mano y dije que era el mejor luchador del mundo, tuvieron que volver a ponerme rojo y amarillo de inmediato”, dijo Hogan. “Es curioso, eso iba a ser el clavo en mi ataúd. Resultó ser la fuente de la juventud para mí”.