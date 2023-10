Santiago, Chile. Por primera vez en tres ediciones de los Juegos Panamericanos, la delegación de Puerto Rico presentará a un corredor de 100 metros planos, el ‘colegial’ Diego González, quien será, de hecho, el primer boricua del atletismo de pista en ver acción en Santiago 2023.

Con 20 años, González es el primer velocista de 100 metros lisos en correr esa prueba en Juegos Panamericanos desde que Miguel López lo hiciera en Guadalajara 2011, y lo hará este lunes, cuando su evento de inicio el calendario de atletismo en el Estadio Nacional Julio Martínez.

González, quien es el poseedor de la marca nacional en la distancia con un registro de 10.13 segundos, la que le quebró al propio López, fue directo y al grano aquí en cuanto a sus metas en los Juegos Panamericanos al preguntársele si podría convertirse también en el primer hombre boricua en bajar de 10 segundos en la prueba.

“Hay que ver cómo está el viento en la pista el lunes, y el clima, pero entiendo que estaré buscando una nueva marca de la que realicé. Esa es la meta, así como colarme a la final, obviamente, e ir por las medallas si hay posibilidades de eso”, contestó.

Entre las mujeres, la principal competidora que llevó Puerto Rico a Santiago lo es Alysbeth Félix. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez es uno de 22 atletas inscritos y que se dividirán en dos pruebas preliminares en busca de las dos series semifinales, que también están calendarizadas para este lunes. La final de los 100 metros sería el martes.

El atletismo no tiene aquí a sus estrellas, como otros deportes que tienen esa carencia debido a que la fecha de los Juegos Panamericanos conflige con temporadas de clubes o se corren fuera de la temporada de ciertos deportes, siendo el atletismo uno de ellos.

Solo uno de los 22 atletas de 100 metros inscritos ha corrido este año por debajo de 10 segundos en la prueba. Ese es el colombiano Ronal Longa con 9.99 segundos en julio pasado, en Brasil, y con viento favorable y legal de +.08. De hecho, 35 velocistas han corrido nueve segundos este año en el mundo.

Entre los inscritos, a Longa le sigue el estadounidense Chris Royster con 10.02 segundos y el dominicano José González con 10.04.

González abre por los boricuas la disciplina de pista y campo, y desea tener un buen desempeño para inspirar al resto de sus 13 compañeros de equipo entre los que figuran el semifondista medallista de Lima 2019, Ryan Sánchez, así como los veteranos Luis Joel Castro, la heptatleta y saltadora Alysbeth Félix y la promesa, el fondista Héctor Pagán, campeón y medallista de oro de los 5,000 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Ryan Sánchez busca revalidar como medallista en Santiago. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Quiero empezar bien, con el pie de ‘a’lante’ por la delegación de Puerto Rico”, dijo el atleta que está en su primera participación panamericana.

De Lima 2019 solamente repite Sánchez como medallista en la delegación. De hecho, Sánchez fue uno de dos boricuas que subieron al podio en Lima y ambos fueron en la prueba de 800 metros, siendo el otro Wesley Vázquez, quien se encuentra en un proceso de rehabilitación.

Sánchez ve con buenas oportunidades que el atletismo aporte a la cuenta de medallas de la delegación de Puerto Rico, que se dirige a la segunda semana de los Juegos Panamericanos con seis preseas, todas de bronce.

La carrera tiene corredores de 1:45 segundos en la prueba, incluyendo a Sánchez y al también boricua John Rivera. También está el mexicano Jesús López, quien ha corrido este año 1:44, pero quien ha estado recuperando de una lesión y no figuró en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, agregó el entrenador jefe de la delegación, Carlos Guzmán.

“Quisiera revalidar. Quisiera revalidar o mejorar. No puedo decir que soy el favorito. La competencia es dura, pero me siento bien, confiado en mí, en que puedo hacer el podio. Hay como cinco corredores, incluyéndome, que pueden subir al podio, así que hay que correr duro desde las semifinales”, dijo Sánchez.

Una parte de la delegación de atletismo entrenó el viernes en la pista de calentamiento, que es vecina a la pista del Estadio Nacional de la competencia. Allí estuvieron además de Sánchez, González, Félix, Castro y Pagán, la semifondista Aziza Ayou y la vallista Paola Fernández, entre otros.

El clima ha sido tema entre los boricuas y caribeños que no están acostumbrados a correr en temperaturas entre los 50 y 60 grados que se están registrando en esta ciudad. Al menos el viernes no pareció haber mucho problema con la adaptación a la temperatura.

Pagán, quien es natural de Barranquitas, dijo que utilizará a su favor la temperatura en los eventos de 5,000 y 10,000 metros en los que está inscrito para correr.

“Para mí, versus los que son de la zona metropolitana, tolero más el frío, y yo que soy fondista me encanta el frío para correr. De verdad que me siento súper bien. Hice mi entrenamiento en altura y luego en Barranquitas entrené la velocidad. Me siento súper bien aquí. Ayer (jueves) fue mi entrenamiento para ver cómo me siento y me sentí súper bien”, dijo.