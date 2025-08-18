El tenis de mesa de Puerto Rico firmó este lunes una jornada histórica en los II Juegos Panamericanos Junior, asegurando ya cinco medallas entre conquistadas y garantizadas, superando su producción de tres preseas en la primera edición del evento.

En la final de dobles femeninos, Kristal Meléndez y Edmarie León protagonizaron un dramático partido ante las brasileñas Karina Senaga y Karla Mendoza. Tras caer en los dos primeros sets (11-7, 11-4), las boricuas reaccionaron para igualar el duelo con parciales de 15-13 y 11-8. En el decisivo quinto parcial, Brasil se impuso 11-8, dejando a Puerto Rico con la medalla de plata.

León también avanzó a semifinales en el torneo individual al derrotar a la venezolana Dakota Ferrer en seis sets (8-11, 10-12, 11-9, 11-9, 11-8, 11-7). La boricua enfrentará a Jessie Xu de Canadá esta tarde.

En la rama masculina, Steven Moreno remontó un partido épico frente al colombiano Sebastián Bedoya, imponiéndose en siete sets (12-14, 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 11-1, 11-7). El abanderado puertorriqueño enfrentará en semifinales al estadounidense Nandan Naresh.

Kristal Meléndez y Edmarie León obtuvieron plata en la modalidad de doble femenino. Suministrada / Copur / Straffon Images ( Suministrada )

Según el historiador deportivo Carlos Uriarte, la cosecha en Asunción ya constituye la mejor actuación histórica del tenis de mesa boricua en estos Juegos.

Medallas de Puerto Rico en tenis de mesa – Asunción 2025: