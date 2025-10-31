En Holanda se perfila un cambio histórico: Rob Jetten, líder del partido centrista Democraten 66 (D66), podría convertirse en primer ministro del país, lo que abriría además la puerta a que su pareja, el argentino Nicolás Keenan, se convierta en lo que algunos ya llaman, en tono informal, “el primer caballero argentino” de Holanda.

En las elecciones generales celebradas el miércoles, D66 logró una irrupción notable, escalando sus bancas y consolidándose como fuerza clave para conformar una nueva coalición de gobierno.

El líder del partido Demócratas 66 (D66), Rob Jetten. ( ROBIN UTRECHT )

Con el 99,7% de los votos escrutados, ambos partidos quedaron prácticamente empatados, con una proyección de 26 escaños cada uno en el Parlamento de 150 bancas, pero el D66 terminó con una ventaja estimada de 15,000 votos luego de que Ámsterdam reportara los resultados preliminares este jueves.

PUBLICIDAD

Aunque el bloque de ultraderecha de Geert Wilders —su partido PVV— aún conserva una representación relevante, sufrió una caída notable en los comicios y se enfrenta a una vía muy cuesta arriba para formar gobierno, debido a que varios de los partidos principales han descartado explícitamente gobernar junto a él.

Jetten, de 38 años, dijo estar “muy confiado” en poder formar gobierno, tras el buen desempeño de su partido.

El resultado en Holanda fue seguido con atención en toda Europa como un termómetro del avance de la extrema derecha. Si bien el retroceso del Partido por la Libertad (PVV) sugiere un freno parcial a esa tendencia, en otros países como Francia, Alemania o Gran Bretaña los movimientos nacionalistas siguen encabezando las encuestas, lo que confirma un panorama fragmentado en el continente.

Si Jetten logra concretar la coalición y asumir, podría convertirse en el primer ministro más joven de Países Bajos y el primero abiertamente gay en ocupar ese cargo.

Hasta hace pocos años, Rob Jetten era visto como una promesa del ala joven del partido liberal-progresista Democraten 66 (D66).

Nacido en 1987 en la pequeña ciudad de Veghel, en el sur neerlandés. Se formó en Administración Pública en la Universidad Radboud de Nimega.

Entró a la política local como concejal en la ciudad de Nimega, y su salto nacional llegó en 2017, cuando fue elegido diputado.

Un año después, tras la renuncia de Alexander Pechtold, se convirtió en el líder parlamentario del D66.

En el gobierno de Mark Rutte, Jetten ocupó la cartera de Clima y Energía, donde se ganó la reputación de un negociador meticuloso y un defensor incansable de la transición ecológica.

PUBLICIDAD

En esta elección, Jetten amplió el enfoque tradicional de su partido —centrado en el cambio climático y la educación— para abordar de frente temas divisivos como la inmigración y la crisis habitacional.

Su tono propositivo y el énfasis en la cooperación entre fuerzas moderadas ayudaron a atraer votantes que antes se inclinaban por opciones de derecha.

De Buenos Aires a La Haya

Mientras Jetten escalaba en la política neerlandesa, Nicolás Keenan construía su carrera deportiva. Keenan nació el 6 de mayo de 1997 en Buenos Aires y actualmente juega para el club holandés HC Klein Zwitserland, en la Hoofdklasse de Holanda.

Durante su etapa juvenil jugó en el Club Egara de España desde los 12 hasta los 18 años. Después del Mundial Junior de 2016 en Lucknow, se trasladó a La Haya para incorporarse a su actual club.

Fue convocado para el equipo argentino Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023.

En una entrevista con LA NACION en 2024, el jugador recordó que su historia de amor con Jetten empezó en La Haya, “casi por casualidad”.

“Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", dijo Keenan.

La relación entre ambos se volvió pública en 2023 y, desde entonces, Jetten y Keenan se convirtieron en una pareja visible dentro de la política y el deporte europeo.

En noviembre de 2024 anunciaron su compromiso en redes sociales, con una foto tomada en París durante los Juegos Olímpicos. “Pronto seremos Mr & Mr”, escribieron Keenan y Jetten en una publicación compartida en Instagram. La noticia fue replicada por medios neerlandeses, argentinos y deportivos.

En la Argentina, hubo mucha gente que no tardó en encontrar el paralelo obvio: tras la reina Máxima Zorreguieta, Holanda podrían tener un nuevo argentino en el corazón de su vida pública.

En caso de que Jetten consiga la coalición, la foto oficial del nuevo primer ministro junto a su pareja argentina tendrá un peso que excede lo protocolar: simbolizará un país que reafirma su identidad progresista frente a una Europa en tensión entre el nacionalismo y la apertura.