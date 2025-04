El draft de la NFL es la culminación de un sueño de toda la vida para muchos jugadores universitarios que han imaginado escuchar sus nombres pronunciados por el comisionado Roger Goodell desde que eran niños.

Han hecho muchos sacrificios y han pasado cientos de horas practicando en el campo, ejercitándose en el gimnasio y estudiando videos. Han lidiado con lesiones —algunos han tenido que superar lesiones significativas— y han enfrentado adversidades en el camino.

Y el viaje apenas comienza, especialmente para los jugadores que no son seleccionados en la primera ronda y no obtienen un contrato multianual garantizado. Los prospectos tuvieron que intensificar su preparación en los meses previos al draft de esta semana. Desde entrenar para el combine hasta prepararse para los días de pruebas profesionales, entrevistarse con entrenadores y visitar equipos, el proceso puede ser abrumador.

El receptor de Washington State, Kyle Williams, el centro de USC, Jonah Monheim, y el receptor de Colorado State, Tory Horton, quienes están representados por Excel Sports Management, han pasado meses preparándose para el gran día entrenando en el centro de rendimiento de la agencia en Irvine, California. Probablemente, tendrán que esperar hasta el segundo o tercer día para escuchar sus nombres en Green Bay, pero la ronda no importa porque obtener la oportunidad es el objetivo principal.

“Esto es algo que he estado persiguiendo desde que era un niño y no muchas personas tienen esta oportunidad, así que el hecho de que esté en esta posición y tenga esta oportunidad, estoy tomando cada momento con calma y no doy nada por sentado”, expresó Williams. “He estado trabajando mucho, muchas horas incontables, noches sin dormir, y nunca sabes qué va a salir de esto”.

“Solo pones el trabajo y rezas por lo mejor. Así que saber que esto podría convertirse en realidad, es algo que todavía no puedo creer y una vez que llamen mi nombre, solo tendré que asimilarlo todo y realmente entender que esto es real”, agregó.

Williams, quien se proyecta como una selección de segunda ronda, corrió las 40 yardas en 4.4 segundos en el combine. Es una amenaza profunda comprobada que puede alinearse en cualquiera de las posiciones de receptor.

Ex mariscal de campo en la escuela secundaria, Williams atrapó un récord personal de 70 pases para 1.198 yardas y 14 touchdowns la temporada pasada. Tuvo diez recepciones para 172 yardas y un touchdown en el Holiday Bowl.

Para Williams y muchos otros como él, la NFL es una forma de mejorar la vida, no solo para él, sino también para su familia. Eso es mucha presión. Williams la acepta.

“Significaría el mundo”, dijo sobre ser seleccionado. “Solo quitaría mucho peso de mi mamá. Puedo ayudar a mi familia, a mis hermanos. Les da motivación para seguir adelante y saber que los sueños realmente se hacen realidad. Vivir en una sociedad donde muchas personas se alejan de sus sueños, solo tener esta oportunidad y ser seleccionado es como un sueño hecho realidad”.

Horton registró 1,000 yardas de recepción como junior y senior y utilizó su elegibilidad por Covid-19 para quedarse en la universidad y jugar un año extra en 2024. Una lesión de rodilla lo obligó a perderse la segunda mitad de su quinta temporada, pero está sano y listo para jugar. Se proyecta que Horton sea seleccionado en la tercera o cuarta ronda.

“Esto te moldea y te construye para ser esa mejor persona, esa mejor versión de ti mismo. Y solo tener un poco de ese peso fuera de tus hombros al terminar la escuela y solo enfocarte en el deporte que amas hacer, siento que eso es algo que ayuda bastante para mí”, dijo Horton.

El camino de Monheim podría ser aún más difícil. Se proyecta que sea seleccionado en la quinta ronda o más tarde, con algunos analistas del draft prediciendo que podría tener que firmar con un equipo como agente libre no reclutado.

“Significaría todo”, apuntó Monheim. “No puedo esperar a que se presente cualquier oportunidad. Obviamente, he estado entrenando para ese momento y estaré listo para ello y sería un momento increíble para mi familia, para mí, para mis entrenadores, todos los que han sido parte de este proceso a lo largo de mi vida”.

El momento es ahora para Williams, Horton, Monheim y cientos de otros prospectos. El siguiente paso es escuchar su nombre en el draft y luego hacerse un nombre en la NFL.