Inglewood, California. Ronda Rousey derrotó el sábado por la noche a Gina Carano con su característica llave, mediante la que le torció el brazo apenas a los 17 segundos de iniciado el combate que marcó el retorno de ambas luchadoras icónicas a las artes marciales mixtas.

Rousey, de 39 años, puso fin a una ausencia de nueve años y medio en estos combates. Entró a la jaula para medirse con Carano, de 44 años y quien no había peleado en 17 años.

Cuando por fin se cerró la puerta, Rousey (13-2) no perdió absolutamente nada de tiempo: se lanzó y derribó a Carano un instante después de que sonó la campana inicial.

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Rousey se colocó rápidamente en posición para aplicar su famosa “armbar”, torciéndole el brazo a Carano mientras se detenía la pelea.

“De verdad no quería lastimarla”, dijo Rousey. “Por suerte fue simplemente un hermoso arte marcial, eso es lo que es”.

Rousey ganó de manera célebre ocho combates en menos de un minuto durante su meteórico ascenso en las artes marciales mixtas en la década de 2010. Cuando se le preguntó si consideró esperar un poco más para ir por el final en una pelea que llevaba tantos años gestándose, Rousey se rió.

“Claro que no”, dijo. “Mi esposo y mis hijos me están viendo. No quiero hacerlos pasar por nada más de lo que tengo que hacer”.

Carano sonreía incluso después del rápido final tras una de las ausencias más largas en la historia del deporte profesional. Rousey y Carano se abrazaron y compartieron cálidas palabras después del final.

“Me sentía tan lista”, dijo Carano. “Nunca me había sentido tan bien. Pero no he estado aquí durante 17 años... y quería golpearla”.

Este inesperado combate, que marcó un doble regreso, reunió a dos de las peleadoras más importantes de las últimas dos décadas en las artes marciales mixtas.

Rousey se convirtió en una de las deportistas más famosas del mundo al conquistar el primer título femenino en la UFC, que solo empezó a promover los combates entre mujeres debido al innegable talento de esta estrella.

La realidad es que Rousey se interesó por primera vez en las artes marciales mixtas gracias a Carano, cuyas virtudes atléticas y carisma la convirtieron en figura principal de la televisión cuando este deporte naciente aún luchaba por la legitimidad y la aceptación a finales de la década de 2000.

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Rousey dejó el deporte tras sufrir derrotas consecutivas, mientras que Carano siguió una carrera como actriz después de llevarse su primer revés.

Tras tener dos hijos y adaptarse a la vida en su granja en Riverside, Rousey empezó a considerar seriamente un regreso el año pasado. De inmediato se enfocó en una pelea con Carano, cuya prolongada carrera como actriz terminó abruptamente en 2021 tras una serie de publicaciones polémicas en redes sociales.

Carano se mostró contenta de aceptar por fin el regreso que había considerado ocasionalmente, y comentó que utilizó su preparación como una forma de superar múltiples problemas de salud de los últimos años.

“Entrar aquí después de 17 años fue una victoria”, dijo Carano. “Pelear contra una leyenda fue una victoria. Me siento genial. Pero ella entrenó. Tenía su plan de pelea. Siento mucho amor y respeto por ella”.

El espectáculo en el Intuit Dome fue el primer evento de artes marciales mixtas en directo a través de Netflix, que avanza de manera constante hacia los deportes de combate.

Rousey ha dicho repetidamente que esta será su última pelea, mientras que Carano ha señalado que no sabe qué le depara el futuro.