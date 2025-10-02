Con un grupo de 20 atletas, compuesto por 11 féminas y nueve varones, Puerto Rico abre este viernes su participación en el Campeonato Panamericano de Atletismo Sub-20 que se celebrará en Bogotá, Colombia, hasta el domingo.

El debut boricua estará en manos de las velocistas Francés Colón, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y Legna Echevarría, quienes saldrán a la pista en la prueba preliminar de los 100 metros.

“Estamos bien confiados. El equipo es uno joven, con mucha fuerza y con mucha hambre de triunfar aquí en Bogotá y tenemos toda nuestra fe puesta en ello”, expresó la jefa de misión y vicepresidenta de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR), Nidia Rodríguez, a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

“La mayoría de los atletas son velocistas, pero tenemos atletas en la disciplina de salto de longitud, en lanzamiento del martillo, de media distancia y distancia larga”, añadió.

La delegación combina, además, atletas con experiencia internacional, como Colón y otros como Dylan Torres y Jatziel Hernández, con pasos en el atletismo de la NCAA.

“El grupo está bien balanceado. Hay atletas que están en su último año de campeonato juvenil. Otros es su primera experiencia. Y veo que no hay incertidumbre en ellos, se ven muy confiados”, agregó.

“A pesar de ser su primera experiencia, las emociones están en control, el grupo más adulto, que están por salir de la categoría, están alrededor de ellos todo el tiempo, compartiendo de su experiencia y de todo lo que pueda beneficiar en la participación de ellos por primera vez”, prosiguió Rodríguez.

Pese a la confianza en la delegación, Rodríguez se reservó mencionar atletas candidatos a medallas o establecer nuevas marcas. No obstante, resaltó que todos llegan a sus eventos tras lograr récords en variedad de competencias, principalmente en la isla, que también les ayudaron con puntos en el ranking debido a nuevas reglamentaciones de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

El viernes, además de las velocistas Colón y Echevarría en los 100 metros, entrarán en escena Carla Angueira en salto con pértiga y Valeria Hernández en los 1,500 metros, prueba que también contará con la representación masculina de Jonel Núñez y Miguel Santini.

Más tarde, Echevarría regresará a la pista para competir en el salto de longitud.

El sábado en la mañana, Puerto Rico tendrá presencia en los 400 metros con Valeria Colón y Norian Velázquez de Jesús en la rama femenina, mientras que Víctor Alvarado y Jatziel Hernández lo harán en la masculina.

En los 800 metros, la delegación contará con Miguel Santini y Enrique Ramos en varones, y con Alejandra Vélez y Ángela Benítez en féminas.

La lanzadora Nayelli Rivera verá acción en el martillo.

Por la tarde, serás las semifinales de los 200 metros d Colón y Estefanía Rivera en femenino, junto a Yadiel Santana y Yariel Pérez en masculino.

Cerrará la jornada el relevo 4x100 metros femenino, integrado por Echevarría, Colón, Rivera y Darelis Domínguez.

El domingo, último día de competencia, Luis Orta participará en la semifinal de los 110 metros con vallas, mientras que en los 5,000 metros dirá presente Dilan Torres. La velocidad regresará en los relevos 4x400 metros, con Colón, Benítez, Velázquez de Jesús y Vélez en la rama femenina, y Alvarado, Hernández, Santana y Pérez en la masculina.