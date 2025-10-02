Félix “Tito” Trinidad, Denise Quiñones, Iván Rodríguez, Raymond Arrieta y Anuel AA jugando baloncesto bajo las luces del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot parece una escena difícil de imaginar, pero eso es lo que sucederá este viernes, como antesala al juego de pretemporada entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando.

A un día de que estrellas como Paolo Banchero y Bam Adebayo se lancen al tabloncillo del “Heat Culture” para el primer partido de la mejor liga del mundo en la isla desde 2006, el Grupo VRDG Entertainment organizará el “NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025”, donde participarán figuras de distintos ámbitos frente a más de 11,000 personas.

Así van los preparativos para el juego de pretemporada entre el Magic de Orlando y el Heat de Miami en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Las celebridades fueron divididas en dos equipos que representan a Miami y Orlando. Carlos Arroyo fue una de las figuras principales en la promoción para este evento, pero no verá acción. El otrora armador, en cambio, fungirá como dirigente del “Heat Team”, aunque jugó con ambas organizaciones durante su paso en la NBA. Su excompañero y dos veces campeón con Miami, Mario Chalmers, también será parte del cuerpo técnico.

Por otro lado, José “Piculín” Ortiz estará a cargo de la dirección técnica del “Magic Team” junto a Nick Anderson, quien militó 10 campañas vistiendo el uniforme de Orlando.

El “Heat Team” estará compuesto por Anuel AA, Arrieta, Amanda Serrano, Carlos Beltrán, Zuleyka Rivera, Yadier Molina, Xander Zayas, Luar La L, Jencarlos Canela, Noriel, Gatto Gómez, Nio García, Renaldo Balkman, Guaynna y Juhn All Star.

El “Magic Team” será integrado por Trinidad, Quiñones, Rodríguez, Wisin, Tito El Bambino, Johnny Damon, Carla Cortijo, DJ Luian, Jon Z, Mario VI, Ramón “Moncho” Clemente, Lyanno, Anonimous, Miky Woodz, Jowell y Danilo Beauchamp.

El Juego de Celebridades está programado para las 8:00 p.m. y los boletos pueden ser adquiridos en www.ticketera.com. Al momento de esta redacción, todavía quedaban algunas entradas disponibles.