Los Cangrejeros de Santurce adquirieron este miércoles los derechos del cuatro veces Todo-Estrella de la NBA DeMarcus Cousins en un cambio con los Mets de Guaynabo por el centro exenebeísta Hassan Whiteside, informó el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ambos pivotes disputaron 10 juegos con sus respectivos equipos en la pasada temporada de la llamada “liga más dura”. Cousins, de 35 años, promedió 18.2 puntos, nueve rebotes y 4.7 asistencias con los Mets, mientras que Whiteside, de 36, registró una media de 16 unidades y 11.6 capturas. Sin embargo, los dos terminaron la campaña con Guaynabo y Santurce.

Cousins fue suspendido el 10 de junio por el resto del torneo, con multas que superaron los $10,000, tras un altercado en el que intentó subir a las gradas del Coliseo Rubén Rodríguez, luego de que fanáticos de los Vaqueros de Bayamón le lanzaran vasos mientras caminaba hacia los camerinos durante un partido. Al día siguiente, los metropolitanos terminaron su contrato y condenaron sus actos.

Altercado entre DeMarcus Cousins y unos fanáticos de los Vaqueros termina en expulsión. Le lanzaron cervezas tras tener un careo con otro fanático, mientras se dirigía al camerino.

El caso de Whiteside fue uno muy diferente. Salió de un partido contra los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” por una aparente lesión en la rodilla. No volvió en lo que restó de la temporada después de esa lastimadura y fue sustituido por Jared Sullinger. Ahora los Cangrejeros y los Mets se plantean volver a traerlos al BSN para la venidera campaña.

Otras movidas

En otras movidas que han sucedido durante la temporada muerta, el escolta Christian “Cuco” López firmó una extensión de cuatro años con los Criollos de Caguas. López promedió en la campaña anterior 12.1 tantos, 3.4 rebotes y 1.6 asistencias.

Christian "Cuco" López, de los Criollos de Caguas. ( BSN )

El armador K.J. Maura pasó a los Mets desde los Gigantes de Carolina-Canóvanas por un turno de segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2029. Maura era parte de la segunda unidad de los Gigantes, aunque solo anotó 2.8 puntos y repartió 1.9 asistencias por cotejo.

Agentes libres como Carlos “Yao” López y Alexander Franklin ya firmaron contratos para regresar al BSN la próxima temporada. López no regresará a las filas de los Leones de Ponce, ya que pactó un acuerdo de una temporada con los Indios de Mayagüez.

El centro nativo tuvo una media de 2.2 unidades y 2.9 capturas por duelo. Franklin, por su parte, volverá a estar bajo la dirección de Carlos González en Canóvanas tras firmar por dos años. El alero ha sido una constante en la rotación de González durante los pasados torneos y registró 5.6 tantos con 4.2 rebotes por encuentro.

David Huertas decidió probar la agencia libre y firmó con los Cangrejeros. El escolta, de 38 años, se reunirá en Santurce con Walter Hodge Jr., excompañero con el que conquistó tres campeonatos del BSN en las filas de los Capitanes de Arecibo. Esto a un año de promediar 7.1 puntos, 1.8 rebotes y una asistencia por cotejo con los Gigantes.

Los Piratas de Quebradillas también recibieron a Víctor Liz, junto al décimo turno del sorteo 2026 en un canje con los Capitanes, en el que tuvieron que ceder a la octava selección del venidero sorteo y otra de segunda ronda en 2027. Liz, pese a tener 39 años, fue uno de los mejores de Arecibo en la campaña anterior con una media de 17.8 unidades.

Víctor Liz jugó desde 2021 con los Capitanes de Arecibo en el BSN. ( BSN )

Alexander Kappos, de igual manera, firmó una extensión de cinco años con Caguas. El delantero es una de las piezas principales del quinteto del “Valle del Turabo” y viene de registrar 12.4 tantos con 3.7 capturas por juego.

Los Atléticos de San Germán adquirieron al centro Julián Torres en un cambio con los Cangrejeros por un turno de primera ronda en 2028. Torres había llegado a Santurce en un traspaso que envió a Timajh Parker-Rivera a Canóvanas. Ambos tuvieron minutos limitados con sus respectivos quintetos en el torneo anterior. Los Criollos, del mismo modo, acordaron un pacto con los Indios, en el que adquirieron a Jeff Early Jr. por José Placer.

En otra movida, Mayagüez recibió al veterano trespuntista Benito Santiago Jr., junto a una selección de primera ronda del sorteo 2026 y otro turno de segunda ronda en 2027 desde los Cangrejeros. Santurce, por su parte, obtuvo una selección de primera ronda en 2028 y los derechos de intercambiar turnos en el 2027.

Los Cangrejeros fortalecieron su escuadra nativa con la adquisición de Jordan Howard en un traspaso con los Osos de Manatí por Jayden Martínez, Jonathan Rodríguez y los derechos de Sullinger. El escolta, de 29 años, anotó 18.4 puntos, 2.2 rebotes y 4.9 asistencias en la pasada temporada con los Osos.

Rodríguez había pasado a Santurce después de que la franquicia de la capital le cediera el cuarto turno de la segunda ronda del Sorteo 2026 a los Capitanes.