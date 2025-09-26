Luego de que los Piratas llevaran el caso de Tai Odiase a Suiza, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) notificó esta mañana a Quebradillas una orden de terminación en la que informó que considera “retirada” su apelación para retener los derechos de reserva del centro como nativo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y evitar que ingrese al Sorteo de Nuevo Ingreso, al no haber pagado los fondos requeridos para iniciar el proceso dentro del plazo establecido.

“El Apelante no pagó su parte de la provisión de fondos dentro del plazo fijado por el TAS, la apelación presentada por el Apelante se considera retirada, de conformidad con el Artículo R64.2 del Código”, lee la orden de terminación del TAS a la que Primera Hora tuvo acceso.

“Asimismo, el procedimiento TAS 2025/A/11514 Piratas de Quebradillas c. Gigantes de Carolina se da por terminado”, continúa.

El licenciado Lee Sepulvado, apoderado de los Piratas, dijo a este medio a principios de julio que, de ser necesario, llevaría este caso al Tribunal de Puerto Rico como un último foro para mantener al canastero como una reserva nativa del equipo. Según fuentes de este diario, ese será el próximo paso que tomará Quebradillas.

Los Piratas habían acudido al TAS en verano para apelar la decisión del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que ordenó que Odiase debe entrar al sorteo 2026 tras determinar que no es reserva de la franquicia.

El TAAD le había otorgado a los corsarios un plazo de 21 días para apelar su decisión, luego de emitir el 23 de mayo la resolución que estableció que Odiase debía ingresar al sorteo del BSN. Y así lo hicieron.

La saga por Odiase comenzó cuando el pívot, de 29 años y 6′9″ de estatura, adoptó la nacionalidad deportiva puertorriqueña en 2024. Representó por primera vez a Puerto Rico con la Selección Nacional en un juego contra Estados Unidos en la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025, celebrada el 20 de febrero.

El 31 de enero, el licenciado Homero González, director de torneo del BSN, determinó que Odiase debía ingresar al sorteo 2025, pero esa decisión fue revocada tras una solicitud de reconsideración presentada por los Piratas, y el jugador fue declarado reserva nativa de la franquicia hasta que llegó la orden del TAAD el 23 de mayo.

Con esa determinación, los Gigantes de Carolina-Canóvanas y los Santeros de Aguada podrían quedarse con Odiase, ya que poseen los primeros dos turnos del sorteo 2026.