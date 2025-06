Los Piratas de Quebradillas no se quedarán de brazos cruzados y presentarán una apelación ante la Corte de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza, con la intención de revertir la decisión del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que ordenó que el centro Tai Odiase debe entrar al Sorteo de Nuevo Ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras determinar que no es reserva de la franquicia.

El TAAD le había otorgado a los Piratas un plazo de 21 días para apelar su decisión, luego de emitir el 23 de mayo la resolución que estableció que Odiase debía ingresar al sorteo del BSN, por lo que la gerencia quebradillana radicará un escrito en los próximos días.

“El tema de Odiase va para Suiza. Esto no se ha acabado”, informó el coapoderado de los Piratas, el licenciado Lee Sepulvado, a Primera Hora .

“Yo exhibo el mayor respeto por los oficiales del TAAD que emitieron su resolución. Pienso que son profesionales serios y responsables, que sencillamente se equivocaron de forma absoluta en la explicación de nuestro reglamento. Ellos no son expertos en el Reglamento del BSN. Su resolución denota un absoluto desconocimiento de lo que dicen las reglas del BSN, así como del significado de los precedentes y normas que nosotros manejamos, las cuales obligan a respetar dichos precedentes”, sostuvo.

Desde que comenzó el pleito por los derechos de Odiase tras ser nacionalizado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Sepulvado ha argumentado que el centro estadounidense de origen nigeriano debería permanecer con Quebradillas porque, cuando refuerzos como Mario Butler (Titanes de Morovis) y Rolando Frazer (Polluelos de Aibonito) se convirtieron en nativos, se mantuvieron en los equipos a los que pertenecían como reservas y no ingresaron al sorteo.

“Gente en ese nivel (TAAD) intervino con una decisión que nuestra liga, tanto nuestro director de torneo (Homero González) como nuestro presidente (Ricardo Dalmau) y la Federación de Puerto Rico resolvieron de una manera y yo creo que lo que debían hacer era decir: ‘Nosotros no vamos a interferir porque esa lectura, aunque estemos de acuerdo o no, no es arbitraria’. Ese es el problema al que te enfrentas cuando subes a un foro donde manejaron por primera vez el Reglamento del BSN fue en esa adjudicación”, señaló el coapoderado de los corsarios.

“El Comité Olímpico recibe apelaciones de todas las federaciones habidas y por haber. El Comité Olímpico y el TAAD no son expertos en las reglas del BSN y tal vez eso provoque que, en algún futuro, el BSN tenga que replantearse si ese es un foro que nosotros queremos que sea un foro apelativo de las decisiones de nosotros. No solo lo resolvieron mal, sino que tardaron un periodo increíblemente largo en resolverlo. No había necesidad de que esto tardara tanto”, agregó.

Tai Odiase en su primer juego con la Selección Nacional durante la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La saga por Odiase comenzó cuando el pívot, de 29 años y 6′9″ de estatura, adoptó la nacionalidad deportiva puertorriqueña en 2024. Eventualmente, representó por primera vez a Puerto Rico con la Selección Nacional en un juego contra Estados Unidos en la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025, celebrado el 20 de febrero.

El 31 de enero, el licenciado Homero González, director de torneo del BSN, determinó que Odiase debía entrar al sorteo 2025, pero esa decisión fue revocada tras una solicitud de reconsideración presentada por Quebradillas, y el jugador fue declarado reserva nativa de la franquicia hasta que llegó la orden del TAAD el 23 de mayo. Con esa determinación, los Gigantes de Carolina-Canóvanas y los Santeros de Aguada podrían quedarse con Odiase, ya que poseen los primeros dos turnos del sorteo 2026.

Sepulvado compartió que si la Corte de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza, toma una decisión adversa contra los Piratas, acudirá a un tribunal en Puerto Rico como un último foro para tratar de retener los derechos de Odiase.

“Como cuestión de principios, eso es inaceptable para Quebradillas y será así hasta que todos los foros habidos y por haber, lo confirmen (que Odiase debe entrar al sorteo). Cuando Suiza lo diga y después lo diga un tribunal, entonces los Piratas lo aceptarán. Mientras exista un solo foro donde nosotros podamos recurrir, ten por seguro que lo vamos a seguir haciendo porque no vamos a aceptar otra cosa que no sea acudir a todos los foros disponibles para hacer valer los derechos de nuestra franquicia”, sostuvo el licenciado.

“Yo jamás pensé que el TAAD iba a revocar eso, pero hay unos foros. Nuestro reglamento permite que, una vez agotados todos los recursos administrativos disponibles —siendo Suiza el último—, se pueda acudir al tribunal. Si es necesario llegar hasta allá, pues allá llegaremos”, afirmó. “Hay problemas que son de principios y los principios no son negociables. Uno puede negociar muchas, pero los principios no y Quebradillas no va a negociar los derechos de Tai Odiase con nadie por cuestión de principios, incluido el TAAD. Emitieron su decisión y yo la respeto, pero más adelante vive gente. Si la confirman todos los foros habidos y por haber, nosotros somos gente de ley y de orden y la respetaremos”.

Odiase debutó en el BSN en la pasada temporada con los Piratas. Promedió 19.1 puntos, 6.8 rebotes y 1.3 bloqueos en 29 juegos. Con el centro, llegaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por los Gigantes. Este año, Quebradillas ocupa la primera posición de la Conferencia B con récord de 18-9, mientras Odiase continúa en Turquía con el club Bahcesehir Koleji.

Siguen en conversaciones con Odiase

El coapoderado dijo que se han mantenido en comunicación con el canastero y que continuarán haciéndole el acercamiento para que juegue esta campaña como refuerzo de Quebradillas, en lo que se siguen litigando sus derechos en distintos niveles legales.

“Nosotros seguiremos haciéndole el acercamiento a ver si quiere venir este año porque, mientras todo eso se adjudica, Odiase sigue siendo reserva de los Piratas de Quebradillas. Yo lo puedo traer mañana como refuerzo si él quiere porque, mientras todo esto se está tratando de adjudicar, él permanece con el estatus que era antes”, manifestó.

Actualmente, los tres refuerzos de los Piratas son Emmanuel Mudiay, David Stockton y Thomas Robinson.