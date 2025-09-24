Consciente de que su tiempo como jugador profesional está por acabarse, David Huertas decidió probar la agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en busca de un equipo con el que pudiera ganar un campeonato más.

El veterano escolta firmó hace dos años un contrato hasta 2026 con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, que incluía una opción de jugador cada temporada. Activó esa cláusula al comenzar este periodo muerto tras dos campañas en las que los del “calentón” fueron barridos en los playoffs.

Y no tardó en elegir su próximo, y quizá último, destino como canastero, pues apenas un día luego de abrir la agencia libre del BSN, fue anunciado como nuevo integrante de los Cangrejeros de Santurce, donde se reunirá con su antiguo compañero Walter Hodge Jr.

“Walter prácticamente es familia. Ganamos múltiples campeonatos juntos con los Capitanes y fue algo que hablamos, pero también hay jugadores en Santurce con los que ya he jugado, como Devon Collier, Ángel Matías, Ángelito Rodríguez e Isaiah Piñeiro, que esos dos últimos estuvieron conmigo en la Selección. Es un grupo de nativos que está listo para ganar un campeonato y, añadiéndome a ese grupo y haciendo mi parte, creo que tenemos un gran chance de levantar ese trofeo al final del año”, dijo Huertas a Primera Hora .

“El año pasado tuve mis altas y bajas con los Gigantes, pero entiendo que este es un grupo con más talento, especialmente los nativos. Además, son más veteranos que el equipo en el que estuve el año pasado, y pienso que eso me puede ayudar dentro del papel que me toque”, agregó.

David Huertas agradece a la fanaticada en Caguas luego de arribar a los 6,000 puntos en el BSN. ( BSN )

El humacaeño, de 38 años, viene de anotar 7.1 puntos por partido con Carolina-Canóvanas en la temporada pasada, su promedio más bajo desde que era un novato con los Criollos de Caguas en 2002. Los Cangrejeros, por su parte, se quedaron a una victoria de eliminar a los Vaqueros de Bayamón y avanzar a la serie final del BSN.

Sin embargo, Huertas está optimista de que en la próxima campaña le irá mejor bajo el rol que le asigne el dirigente Nelson Colón, especialmente en la primera parte del torneo. Esto debido a que se espera que Jordan Howard, quien fue adquirido vía cambio, y Piñeiro no se reporten durante los primeros meses por sus compromisos en el exterior.

“Al final del día, esto es un negocio y uno busca estabilidad, paz y tratar de ganar un campeonato más. Tengo 38 años y ya no me queda mucho. Es una carrera corta y tú vas entrando en edad. Es cuestión de buscar donde te sientas más cómodo, tener un buen rol y, a la vez, tener la oportunidad de ganar un campeonato”, indicó el experimentado escolta.

Quería una reunión con Walter antes de retirarse

Huertas admitió que Hodge Jr. jugó un rol importante en su firma con Santurce. Después de todo, formaron una dupla en Arecibo que dominó a la llamada “liga más dura” en la pasada década y ganó tres campeonatos. Confesó que esta reunión fue algo que siempre hablaron, luego de sus abruptas salidas de la Villa del Capitán Correa.

“Esto fue una espinita que se nos quedó porque la salida de Arecibo fue lamentable. Siempre pensamos que íbamos a retirarnos juntos en Arecibo. Al él irse a Santurce y yo a Carolina, siempre lo hablábamos. Pasaron dos temporadas y conversamos sobre la posibilidad de hacer esto posible. Surgió la oportunidad y estoy contento de que jugaremos nuevamente juntos”, compartió el canastero.

El exapoderado Frabián Eli, al centro, posa con David Huertas, a la izquierda, y Walter Hodge Jr. luego de la entrega de anillos del campeonato de 2021. ( BSN )

“Mi meta es jugar dos temporadas más”

El humacaeño ha empezado a probar otras facetas en la televisión como analista en el programa La Línea Deportiva de Wapa Deportes y participante en el ‘reality’ Super Chef Celebrities de Wapa. También trabajará en un rol gerencial y técnico con los Grises de Humacao en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña.

Adelantó a este medio que ha empezado a abrirse las puertas en distintas industrias, ya que planifica retirarse como jugador profesional dentro de dos campañas. Por esto, bromeó que no podrá colgar los tenis con Hodge Jr., de 39 años, porque el veterano armador tiene en mente jugar más tiempo.

“Estoy empezando a hacer otras cosas porque sé que no es mucho más lo que me queda. Espero jugar el año que viene y uno más. Mi meta es jugar dos temporadas más”, aseguró. “Creo que él quiere jugar más que yo. Vamos a ver. Todo esto depende de la salud y cómo uno se sienta. Ahora mismo lo estamos tomando año a año y veremos qué pasa en el futuro”.

La campaña 2026 del BSN comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que los playoffs se llevarán a cabo a partir de la segunda semana de julio.