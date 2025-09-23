David Huertas volverá a jugar junto a Walter Hodge Jr. tras firmar con los Cangrejeros
El veterano escolta militó las últimas dos temporadas con los Gigantes de Carolina-Canóvanas.
David Huertas volverá a jugar junto a Walter Hodge Jr. en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).
Y es que el escolta, de 38 años, firmó con los Cangrejeros de Santurce tras entrar a la agencia libre, anunció el equipo este martes.
Santurce también informó que volverá a contar con Tyler Polo y Xavier Zambrana, experimentados canasteros que tuvieron minutos limitados en la campaña anterior bajo la dirección de Nelson Colón.
Los Cangrejeros no dieron a conocer por cuántos años firmaron los tres jugadores antes mencionados.
Huertas viene de jugar los últimos dos torneos con los Gigantes de Carolina-Canóvanas. En la temporada pasada, promedió 7.1 puntos, 1.8 rebotes y una asistencia.
Ahora se reencontrará con Hodge Jr., con quien militó en los Capitanes de Arecibo desde 2015 hasta 2023. Durante ese tiempo, ganaron tres campeonatos del BSN (2016, 2018, 2021).
Huertas es el segundo agente libre que llega a un acuerdo con una franquicia en la temporada muerta. El primer en reportarse fue Cliff Durán con los Indios de Mayagüez.