La agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN) iniciará mañana, lunes.

A continuación, el listado de los jugadores que estarán disponibles:

  • Alex Franklin
  • Alexis Colón
  • Alexis Negrón
  • Algenis Quintana
  • Ángel Oquendo
  • Benjamín Colón
  • Bobby Harris
  • Brandon Davis
  • Brian Vázquez
  • Carlos Colón
  • Carlos López Sosa
  • Carlos Santiago
  • Chris Pérez
  • Christian Pizarro
  • Cliff Durán
  • Dante Tracey
  • Darius Spotville,
  • David Huertas
  • Denis Clemente
  • Dixon Oviedo
  • Douglas Mills
  • Eduardo Peralta
  • Edube Ezeagwula
  • Edwin Rivera
  • Enrique Ramos
  • Ernesto Rodríguez
  • Ezequiel Colón
  • Félix Rivera
  • Fernando Caballero
  • Francis Han
  • Gabriel Belardo
  • Gary Díaz
  • Gerardo Texeira
  • Gilberto Clavell
  • Giovanny Martínez
  • Glen Sanabria
  • Goree Venable
  • Harry Sosa
  • Héctor Maldonado
  • Isaiah Manderson
  • Jahvari Josiah
  • Jatsiel Colón
  • Javier González
  • Jeremiah Hernández
  • Jeriel Zayas
  • Jermaine Bishop
  • Joe Burgos
  • Jonathan Ocasio
  • Jorge Elier González
  • Jordan Glover
  • José Pérez
  • José Rodríguez
  • José Román
  • Joseph Bull
  • Joseph Pérez
  • Joseph Soto
  • Joshua Colón
  • Kenneth I. Rodríguez
  • Kenneth Santos
  • Khary Mauras
  • Kleon Penn
  • Lee Vázquez
  • Luis González
  • Luis Henríquez
  • Luis López
  • Marcel Souberbielle
  • Melsahn Basabe
  • Miguel Arnold Febres
  • Miguel Miranda
  • Nathaniel Butler
  • Neftalí Acevedo
  • Nick León
  • Oenis Medina
  • Onzie Branch
  • Ramón Clemente
  • Raymond Cintrón
  • Renaldo Balkman
  • Robert Harris
  • Robert Nieves
  • Rychell Janga
  • Steven Miró
  • Tyler Hawkins
  • Tyler Polo
  • Víctor Carattini Sánchez
  • Wil Martínez
  • Will Martínez
  • Wilmer Lugo
  • Xavier Zambrana Quijano

Los nombres sobresalientes son Onzie Branch, Alexander Frankin, Raymond Cintrón, Renaldo Balkman y David Huertas.

Branch, de 33 años, promedió 5.6 unidades, 3.6 capturas y 1.3 asistencias por partido en el pasado torneo con Caguas. Franklin, de 37, tuvo una media de 5.6 tantos, 4.2 rebotes y 1.2 asistencias por cotejo.

En el caso de Cintrón y Balkman, fueron parte del equipo que llevó a los Vaqueros de Bayamón a su decimoséptimo campeonato.

Cintrón tuvo minutos limitados, a diferencia de Balkman, que tuvo sus momentos a sus 41 años.

La campaña 2026 omenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio.

Mientras que los playoffs se llevarán a cabo a partir de la segunda semana de julio, debido al periodo de liberación de jugadores que exige la FIBA del 29 de junio al 7 de julio por la tercera ventana clasificatoria a la Copa Mundial 2027.