La agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN) iniciará mañana, lunes.

A continuación, el listado de los jugadores que estarán disponibles:

Alex Franklin

Alexis Colón

Alexis Negrón

Algenis Quintana

Ángel Oquendo

Benjamín Colón

Bobby Harris

Brandon Davis

Brian Vázquez

Carlos Colón

Carlos López Sosa

Carlos Santiago

Chris Pérez

Christian Pizarro

Cliff Durán

Dante Tracey

Darius Spotville,

David Huertas

Denis Clemente

Dixon Oviedo

Douglas Mills

Eduardo Peralta

Edube Ezeagwula

Edwin Rivera

Enrique Ramos

Ernesto Rodríguez

Ezequiel Colón

Félix Rivera

Fernando Caballero

Francis Han

Gabriel Belardo

Gary Díaz

Gerardo Texeira

Gilberto Clavell

Giovanny Martínez

Glen Sanabria

Goree Venable

Harry Sosa

Héctor Maldonado

Isaiah Manderson

Jahvari Josiah

Jatsiel Colón

Javier González

Jeremiah Hernández

Jeriel Zayas

Jermaine Bishop

Joe Burgos

Jonathan Ocasio

Jorge Elier González

Jordan Glover

José Pérez

José Rodríguez

José Román

Joseph Bull

Joseph Pérez

Joseph Soto

Joshua Colón

Kenneth I. Rodríguez

Kenneth Santos

Khary Mauras

Kleon Penn

Lee Vázquez

Luis González

Luis Henríquez

Luis López

Marcel Souberbielle

Melsahn Basabe

Miguel Arnold Febres

Miguel Miranda

Nathaniel Butler

Neftalí Acevedo

Nick León

Oenis Medina

Onzie Branch

Ramón Clemente

Raymond Cintrón

Renaldo Balkman

Robert Harris

Robert Nieves

Rychell Janga

Steven Miró

Tyler Hawkins

Tyler Polo

Víctor Carattini Sánchez

Wil Martínez

Will Martínez

Wilmer Lugo

Xavier Zambrana Quijano

Los nombres sobresalientes son Onzie Branch, Alexander Frankin, Raymond Cintrón, Renaldo Balkman y David Huertas.

Branch, de 33 años, promedió 5.6 unidades, 3.6 capturas y 1.3 asistencias por partido en el pasado torneo con Caguas. Franklin, de 37, tuvo una media de 5.6 tantos, 4.2 rebotes y 1.2 asistencias por cotejo.

En el caso de Cintrón y Balkman, fueron parte del equipo que llevó a los Vaqueros de Bayamón a su decimoséptimo campeonato.

Cintrón tuvo minutos limitados, a diferencia de Balkman, que tuvo sus momentos a sus 41 años.

La campaña 2026 omenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio.

Mientras que los playoffs se llevarán a cabo a partir de la segunda semana de julio, debido al periodo de liberación de jugadores que exige la FIBA del 29 de junio al 7 de julio por la tercera ventana clasificatoria a la Copa Mundial 2027.