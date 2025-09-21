Listado oficial de los jugadores que estarán disponibles en la agencia libre del BSN 2026
La liga anunció este domingo los 88 canasteros que podrán firmar con cualquiera de los 12 equipos.
La agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN) iniciará mañana, lunes.
A continuación, el listado de los jugadores que estarán disponibles:
- Alex Franklin
- Alexis Colón
- Alexis Negrón
- Algenis Quintana
- Ángel Oquendo
- Benjamín Colón
- Bobby Harris
- Brandon Davis
- Brian Vázquez
- Carlos Colón
- Carlos López Sosa
- Carlos Santiago
- Chris Pérez
- Christian Pizarro
- Cliff Durán
- Dante Tracey
- Darius Spotville,
- David Huertas
- Denis Clemente
- Dixon Oviedo
- Douglas Mills
- Eduardo Peralta
- Edube Ezeagwula
- Edwin Rivera
- Enrique Ramos
- Ernesto Rodríguez
- Ezequiel Colón
- Félix Rivera
- Fernando Caballero
- Francis Han
- Gabriel Belardo
- Gary Díaz
- Gerardo Texeira
- Gilberto Clavell
- Giovanny Martínez
- Glen Sanabria
- Goree Venable
- Harry Sosa
- Héctor Maldonado
- Isaiah Manderson
- Jahvari Josiah
- Jatsiel Colón
- Javier González
- Jeremiah Hernández
- Jeriel Zayas
- Jermaine Bishop
- Joe Burgos
- Jonathan Ocasio
- Jorge Elier González
- Jordan Glover
- José Pérez
- José Rodríguez
- José Román
- Joseph Bull
- Joseph Pérez
- Joseph Soto
- Joshua Colón
- Kenneth I. Rodríguez
- Kenneth Santos
- Khary Mauras
- Kleon Penn
- Lee Vázquez
- Luis González
- Luis Henríquez
- Luis López
- Marcel Souberbielle
- Melsahn Basabe
- Miguel Arnold Febres
- Miguel Miranda
- Nathaniel Butler
- Neftalí Acevedo
- Nick León
- Oenis Medina
- Onzie Branch
- Ramón Clemente
- Raymond Cintrón
- Renaldo Balkman
- Robert Harris
- Robert Nieves
- Rychell Janga
- Steven Miró
- Tyler Hawkins
- Tyler Polo
- Víctor Carattini Sánchez
- Wil Martínez
- Will Martínez
- Wilmer Lugo
- Xavier Zambrana Quijano
Los nombres sobresalientes son Onzie Branch, Alexander Frankin, Raymond Cintrón, Renaldo Balkman y David Huertas.
Branch, de 33 años, promedió 5.6 unidades, 3.6 capturas y 1.3 asistencias por partido en el pasado torneo con Caguas. Franklin, de 37, tuvo una media de 5.6 tantos, 4.2 rebotes y 1.2 asistencias por cotejo.
En el caso de Cintrón y Balkman, fueron parte del equipo que llevó a los Vaqueros de Bayamón a su decimoséptimo campeonato.
Cintrón tuvo minutos limitados, a diferencia de Balkman, que tuvo sus momentos a sus 41 años.
La campaña 2026 omenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio.
Mientras que los playoffs se llevarán a cabo a partir de la segunda semana de julio, debido al periodo de liberación de jugadores que exige la FIBA del 29 de junio al 7 de julio por la tercera ventana clasificatoria a la Copa Mundial 2027.