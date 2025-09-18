Víctor Liz será la figura principal disponible en la agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que comenzará el próximo martes o antes, supo Primera Hora .

Este medio conoció que los Capitanes de Arecibo tenían la opción de retener a Liz por una temporada más, pero no la ejercieron.

El escolta dominicano, de 39 años, viene de promediar 17.8 puntos, 4.7 rebotes y tres asistencias por juego con el quinteto de la Villa del Capitán Correa.

Era uno de los únicos veteranos de aquel campeonato de 2021 que aún permanecía en Arecibo. De hecho, fue el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas 2025 tras anotar 29 puntos, incluyendo siete triples, y atrapar 10 rebotes frente a una escuadra compuesta por refuerzos.

Según fuentes de Primera Hora , otros nombres que figuran en la agencia libre de este año son Onzie Branch, de los Criollos de Caguas, y Alexander Frankin, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Ambos fueron titulares en sus respectivos equipos en las campañas anteriores.

Onzie Branch ataca el canasto durante los cuartos de final del BSN entre los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Branch, de 33 años, promedió 5.6 unidades, 3.6 capturas y 1.3 asistencias por partido en el pasado torneo con Caguas. Franklin, de 37, tuvo una media de 5.6 tantos, 4.2 rebotes y 1.2 asistencias por cotejo.

Este diario supo que también estará disponible Glenn Sanabria, de los Atléticos de San Germán. Otros canasteros que ya habían hecho oficial su entrada a la agencia libre son Raymond Cintrón, Luis López, Gabriel “Gaby” Belardo, Víctor Caratini, Ramón “Moncho” Clemente, Javier “Javy” González, Tyler Polo, Xavier Zambrana y David Huertas.