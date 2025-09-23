El alero dominicano Chris Duarte, fichaje estelar del Unicaja, se mostró encantado este martes con el primer título que ha conquistado con el Unicaja Málaga, el de la Copa Intercontinental FIBA ganado el pasado domingo en Singapur, y aseguró que será “el primero de muchos”.

“Qué lindo es ganar, y más cuando lo haces con un grupo como este; es especial”, afirmó en sus redes sociales el internacional con la República Dominicana, de 28 años y con una amplia trayectoria en la NBA.

Para el jugador nacido en Puerto Plata, este título de campeón de la Copa Intercontinental, el segundo consecutivo del conjunto malagueño en esta competición, será “el primero de muchos”, y expresa su felicidad por ello: “Enhorabuena, Málaga”, indica en su mensaje.

Chris Duarte, fichado este verano por el Unicaja después de pasar por varios equipos de la NBA, ha logrado su primer título con el club de Málaga, una ciudad al sur de España, en el torneo de la FIBA disputado en Singapur, donde anotó cinco puntos en la fase de grupos frente al Alahali libio (73-61) y otros cinco en la final ganada al NBA G League United estadounidense (71-61).

En el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Intercontinental, ante el Utsunomiya Brex japonés, fue uno de los descartes del técnico del Unicaja, Ibon Navarro.