El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot albergará este sábado un juego de pretemporada de la NBA por primera vez desde 2006.

En aquel entonces, el Heat de Miami visitó la isla a solo meses de ganar su primer campeonato para enfrentar a los Pistons de Detroit. El Heat era liderado por un joven Dwyane Wade, recién nombrado Jugador Más Valioso de las Finales, y por un experimentado Shaquille O’Neal, que acababa de conseguir su primer anillo sin Kobe Bryant.

Aún así, los Pistons salieron victoriosos por 84-64 con una escuadra que incluía a figuras como Richard Hamilton y Chauncey Billups. Esos cuatro canasteros procedieron a convertirse en leyendas de sus respectivas franquicias y, con excepción de Hamilton, todos fueron exaltados en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith.

Shaquille O’Neal y Dwyane Wade atienden a la prensa antes de su juego contra los Pistons de Detroit en Puerto Rico. ( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF / Ramón “Tonito” Zayas )

Casi dos décadas después, Miami regresa a Puerto Rico en circunstancias muy distintas para medirse a un Magic de Orlando que viene subiendo.

Ambas franquicias vienen de ser eliminadas en la primera ronda de los playoffs. El Heat fue barrido por los Cavaliers de Cleveland y el Magic cayó en cinco juegos contra los Celtics de Boston.

Miami terminó la fase regular en la décima posición de la Conferencia del Este con marca de 37-45, mientras que a Orlando le fue un poco mejor al concluir en el séptimo lugar y consagrarse como el líder de su división con récord de 41-41.

El quinteto de la “Ciudad del Sol” ya no cuenta con un poderoso equipo como aquel que era liderado por Wade y O’Neal, pero tiene a una plantilla compuesta por figuras como el tres veces Todo-Estrella Bam Adebayo y Tyler Herro.

Este último no acompañará al conjunto dirigido por Erik Spoelstra para el amistoso en el “Choliseo” porque se sometió a una operación en el pie izquierdo, que lo mantendrá alejado del tabloncillo durante los primeros meses de la temporada programada para comenzar el 21 de octubre.

Pero hay que tener en cuenta que Adebayo es uno de los mejores centros en la NBA tras promediar 18.1 puntos, 9.6 rebotes y 4.5 asistencias en el torneo anterior.

Bam Adebayo, del Heat de Miami, donquea un balón. ( Paul Sancya )

Orlando, en cambio, tiene como figura principal a Paolo Banchero, un delantero de 22 años y raíces italianas que fue seleccionado con el primer turno del Sorteo de Novatos 2022. Ganó el Novato del Año y formó parte del Juego de Estrellas en 2024. También fue el mejor anotador de su escuadra en la temporada pasada con una media de 25.9 unidades, aunque solo disputó 46 partidos debido a un desgarre en el músculo oblicuo que lo mantuvo fuera hasta enero.

El Magic, comandado por Jamahl Mosley, tiene en sus filas a los hermanos alemanes Franz y Moritz Wagner. Franz es el mejor de los dos. Tuvo un registro de 24.2 tantos, 5.7 capturas y 4.7 asistencias en la campaña anterior. Además, lideró a Alemania al campeonato en el torneo EuroBasket durante el verano. Junto a su hermano, también ayudó a su país a llevarse el oro en la Copa del Mundo de la FIBA.

Pero Orlando no se inclinará solamente de Banchero y Wagner en el próximo torneo, ya que durante el periodo muerto acordaron un cambio con los Grizzlies de Memphis para adquirir al escolta Desmond Bane, quien viene de promediar 19.2 puntos, 6.1 rebotes y 5.3 asistencias. En ese traspaso, el Magic cedió a Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony y cuatro selecciones de primera ronda.

El Magic firmó a principios de septiembre a Phillip Wheeler con un contrato Exhibit 10, pero el alero de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) no aparece en su roster oficial. Quien sí figura entre la lista es Alexander Morales, cuyos derechos de reserva en la llamada “liga más dura” pertenecen a los Osos de Manatí.

Miami, por su parte, movió un poco las fichas tras una campaña marcada por la turbulenta salida de Jimmy Butler a los Warriors de Golden State. Pat Riley no se quedó de brazos cruzados en la alicaída Conferencia del Este y realizó un canje con los Clippers de Los Ángeles por los servicios de Norman Powell, un alero que promedió este año 21.2 unidades por juego. El cambio involucró a tres equipos para poder concretarse. Kevin Love y Kyle Anderson fueron quienes salieron del conjunto de Spoelstra.

Al igual que Orlando, el Heat firmó a un talento del BSN mediante un contrato Exhibit 10. Esta vez, se trata de Ethan Thompson, quien también forma parte de los Osos. Thompson aparece en el roster oficial de Miami de cara al amistoso en la isla.