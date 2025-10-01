Miami. Norman Powell recuerda la percepción que tenían cuando llegó a la NBA hace una década. No sabe tirar, no es un anotador, solo es un defensor.

Pero les ha demostrado a todos que estaban equivocados, y el Miami Heat espera que siga haciéndolo.

Powell se vistió oficialmente con su nuevo uniforme del Heat por primera vez el lunes, apareciendo en el día de prensa del equipo antes del entrenamiento inaugural del campamento de entrenamiento del martes. Viene del mejor año de su carrera, con un promedio de casi 22 puntos por partido, y el Heat espera desesperadamente que su poder anotador los ayude esta temporada.

Attended the Miami Heat practice earlier today as I asked veteran guard Norman Powell about his adjustment from being at Los Angeles to now residing in South Beach! Here's his response: pic.twitter.com/CRTKZDc2VZ — Richard Pereira (@Rich26Pereira) September 30, 2025

“Estamos emocionados de tener a Norm con nosotros por muchas razones diferentes”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, quien inicia su 18ma temporada en ese puesto con Miami, lo que lo convierte en el entrenador con más tiempo en la NBA actualmente.

“Eso es una parte importante, su capacidad para encestar, y puede hacerlo de diversas maneras que encajan con nuestro equipo y nuestra plantilla. Puede hacerlo con el balón y sin él. Ha desempeñado muchos roles diferentes con los equipos en los que ha jugado, y ha sido eficiente en todos ellos”.

Powell, adquirido por Miami en un intercambio entre tres equipos que llevó al Heat a enviar a Kevin Love a Utah en julio, promedió 21.8 puntos la temporada pasada con Los Clippers de Los Ángeles y tiene un 40% de acierto en triples.

🇯🇲🗣️ Norman Powell, con las ideas claras: “Vengo para hacer de la defensa la tarea principal, sin olvidarme de la producción ofensiva. Como jugador y como persona, me gusta asumir la responsabilidad cuando las cosas se ponen difíciles y mantener la calma en cualquier situación.” pic.twitter.com/vPkeoJWLbx — Miami HEAT 🇪🇸 (@Heat_Spain) September 29, 2025

El Heat ocupó el puesto 24 de 30 equipos en puntos por partido la temporada pasada, además de perder a Duncan Robinson, el máximo anotador de triples de la historia del equipo, que se marchó a Detroit este verano. Y a principios de este mes, se supo que el base All-Star Tyler Herro se perderá al menos las primeras semanas de la temporada tras una cirugía para tratar un problema que le afectaba el pie y el tobillo. En resumen, el Heat necesita a Powell ahora mismo, especialmente con la baja de Herro.

“Siempre he sido un gran fan del juego de Norman”, dijo Herro. “Es otro jugador que puede crear por sí mismo, pero también desviar un poco la atención de mí... Sé que aguantará hasta que regrese, y entonces empezaremos juntos con buen pie”.

Los números que tuvo Powell la temporada pasada, en la mayoría de los casos, lo llevaron a ser seleccionado para el Juego de las Estrellas. No le ocurrió el año pasado, y eso, como muchas cosas a lo largo de su carrera, solo lo motiva.

“Siempre me han dejado un poco de lado políticamente o no he estado al frente de las cosas”, dijo Powell. “Esto simplemente me motiva y me aviva el fuego. Para mí, fue una demostración más personal de que soy capaz de esto”.

Powell encaja con lo que el Heat quiere en muchos sentidos. Tiene pedigrí de campeón, habiendo formado parte del equipo de Toronto que ganó un título de la NBA en 2019. Ya comprende los planes defensivos de Spoelstra e, incluso después de pasar solo una temporada baja con el equipo, se está convirtiendo rápidamente en una voz en el vestuario.

“Lo más importante como veterano es transmitir el conocimiento que he podido acumular a lo largo de los años de otros veteranos a los que admiraba cuando era un joven jugador que llegaba a esta liga”, dijo Powell. “Soy un libro abierto. Pasen lo que pasen, en cualquier situación de rol en la que se encuentren, en cualquier dificultad, probablemente lo he visto, lo he vivido y lo he experimentado”.

Spoelstra dijo que Powell era alguien a quien el Heat había seguido con interés durante algún tiempo, y que nadie en la organización dudó cuando se presentó la oportunidad este verano de hacer el traspaso.

“Ya ha ganado un campeonato. Ha formado parte de muchos equipos ganadores”, dijo Spoelstra. Se lo toma muy en serio. Es un tipo competitivo. Nos gusta eso. Tiene una gran ventaja y su ética de trabajo es tremenda. Así que hay muchas cosas que creemos que encajan en nuestra forma de abordar el juego.

Powell y el Heat tendrá su primera prueba en un juego de pretemporada este sábado cuando se enfrente al Magic de Orlando en el Coliseo de Puerto Rico. Es el primer juego de la pretemporada de la NBA en suelo isleño desde el 2006.

La NBA además también presentará el viernes, en el mismo escenario, un juego de celebridades que también atrae a exjugadores del Heat y el Magic, como a Carlos Arroyo, Alonzo Mourning y Nick Anderson.