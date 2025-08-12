Miami. El Heat de Miami y el Magic de Orlando disputarán el 4 de octubre un amistoso de pretemporada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, casi veinte años después del último encuentro de la NBA en la isla.

“Nos lo vamos a pasar bomba el 4 de octubre en Puerto Rico. Orlando Magic contra Miami Heat”, dijo Julio Cabral, director ejecutivo del Grupo VRDG, en una rueda de prensa en el Kaseya Center de Miami.

La última ocasión en que dos equipos de la NBA jugaron en Puerto Rico fue en 2006, cuando los Pistons de Detroit vencieron 84-64 al Heat, entonces vigentes campeones, también durante la pretemporada.

“Estamos entusiasmados. Tenemos una rica historia con Puerto Rico. Nos entusiasma estar de regreso. Tenemos una gran afición allí. Nos entusiasma continuar ese viaje con nuestros fans, ahora y en el futuro”, comentó el vicepresidente ejecutivo y director comercial del Heat, John Vidalin.

Puerto Rico ha acogido hasta la fecha siete encuentros de pretemporada de la NBA. Salvo en el primero de ellos, disputado al aire libre en 1972, Miami participó en el resto.

Por el contrario, para el Magic será su primer encuentro en la isla.

“Tenemos muchas ganas de jugar en Puerto Rico contra nuestros rivales, los Miami Heat. Creo que será un gran partido, una gran oportunidad para su comunidad”, afirmó por su parte el exjugador y embajador de la comunidad del Orlando Magic durante muchos años Nick Anderson.