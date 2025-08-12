La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este martes los 12 jugadores que ha convocado para jugar en el torneo AmeriCup 2025 a finales de este mes.

El Americup 2025 se celebrará del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua. El campeonato define el campeón continental de la forma que hace más de una década atrás se definía un campeón del continente en el recordado Torneo de Las Américas y que celebraba ediciones con carácter de clasificación a la Copa del Mundo FIBA o a los Juegos Olímpicos.

Para el nuevo torneo, la selección que dirige Carlos González contará con los armadores Alvarado, Browne y Curbelo, los escoltas Plummer y Gian Clavell, los aleros Ramses Meléndez y Isaiah Piñeiro y los pivotes Arnaldo Toro, Ysmael Romero, Alexander Kappos, Yordan Cintrón y Conditt.

En preparación para el torneo ya un grupo de los convocados ha estado practicando bajo las instrucciones de González y sus asistentes.

El torneo AmeriCup 2025 tendrá una contienda de 12 selecciones nacionales. Iniciará dividida en tres grupos, siendo el A conformado por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas; el B con Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico; y el C instalado con República Dominicana, Nicaragua, Argentina y Colombia.

El formato en primera ronda es un cuadrangular de todos contra todos, avanzando a la segunda ronda los mejores dos de cada grupo junto con los dos mejores terceros de entre el resto de los equipos. Se formará así la segunda ronda del torneo, la cual dividirá a los competidores en partidos de eliminación directa desde los cuartos de final, semifinal y final. También habrá un partido por el tercer lugar.

El torneo se jugará en el Polideportivo Alexis Argüello, el que verá el debut de un equipo de Nicaragua en el torneo. El mismo es dirigido por el puertorriqueño David Rosario.

El AmeriCup no es un torneo clasificatorio para Juegos Olímpicos ni para el Mundial de Baloncesto. Su función principal es coronar al campeón continental de las Américas.