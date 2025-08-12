Bayamón. Danilo Gallinari tuvo que esperar 21 años para ganar su primer campeonato como jugador profesional.

Nunca imaginó que ese anhelado momento sucedería en una pequeña isla del Caribe llamada Puerto Rico, pero así fue.

El Coliseo Rubén Rodríguez fue el escenario donde el delantero italiano, además de convertirse en campeón por primera vez, cargó con el premio de Jugador Más Valioso (MVP, en inglés) de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) después del triunfo de los Vaqueros de Bayamón ante los Leones de Ponce.

Gallinari anotó 24 puntos en la victoria, 82-68, de los Vaqueros sobre los Leones en el quinto juego del baile de coronación.

“Se siente increíble ganar un campeonato”, confesó el refuerzo de Bayamón en medio de la celebración. “Ojalá hubiera tenido la oportunidad de jugar por un campeonato antes en mi carrera, pero me encanta. Es una gran sensación, especialmente terminar en casa de esta manera. Es un sueño hecho realidad”, continuó el canastero, que estaba acompañado por su padre Vittorio Gallinari. “Soñé con esto. Los sueños se hacen realidad. Estoy feliz”.

Vittorio Gallinari abraza a su hijo Danilo, campeón del BSN con los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

El italiano de 37 años comenzó su carrera profesional en su país natal cuando apenas tenía 16. Allí, jugó varias temporadas en distintas categorías hasta que dio el salto a la NBA, donde jugó por 14 campañas. Vistió los colores de los Knicks de Nueva York, los Nuggets de Denver, los Clippers de Los Ángeles, el Thunder de Oklahoma City, los Hawks de Atlanta, los Wizards de Washington, los Pistons de Detroit y los Bucks de Milwaukee.

A pesar de promediar 14.9 puntos a lo largo de su carrera en la NBA, nunca llegó a ser campeón, pero se le dio en la Ciudad del Chicharrón un 11 de agosto de 2025.

Gallinari fue uno de los tres refuerzos que trajo el coapoderado Carlos Arroyo esta temporada al BSN para levantar a los Vaqueros después de una desastrosa temporada.

El plan de Arroyo funcionó. Junto a Chris Duarte y JaVale McGee, el italiano ayudó a Bayamón a terminar la serie regular con el mejor récord del torneo en general (24-10) y dominar a la competencia postemporada.

“Ha sido un viaje increíble. Recuerdo que llegué aquí el 25 de febrero con esto en mente. Vine, vi y conquisté. Estamos bien”, sostuvo.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Antes de comenzar la final, el exenebeísta pasó un susto cuando su esposa Eleonora Boi, fue mordida por un animal acuático —que se presume fue un tiburón— en el balneario de Carolina.

Fue transportada al hospital de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en ese municipio, donde fue intervenida quirúrgicamente. El importado se perdió el primer partido de la serie en Bayamón para acompañar a su cónyuge, pero participó en los demás encuentros.

Terminó el baile de coronación con un promedio de 24.5 puntos, 6.5 rebotes y cuatro asistencias por cotejo. Una mejoría de su brillante actuación en la fase regular, en la que acumuló una media de 19.5 unidades.

Los Vaqueros posan con el campeonato 2025 del BSN. ( BSN )

“Siempre bromeé con mi esposa que se necesitó un tiburón para ganar un campeonato, pero al menos lo logré. Lo gané por ella, por mi familia. Lamentablemente, ella no pudo venir al juego por su pierna, pero estuvo aquí en mi corazón. Estoy seguro que vio el partido por televisión”, compartió.

En las pasadas dos temporadas, los MVPs de la final del BSN fueron Travis Trice, de los Criollos de Caguas, Mike Scott, de los Gigantes de Carolina.