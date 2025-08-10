Ponce. Carlos Rivera no pudo aguantar las lágrimas cuando habló de Jezreel “Macho” De Jesús después del cuarto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De Jesús, que rara vez se ha perdido un partido desde su regreso a los Leones de Ponce en 2021, se ausentó la noche del sábado para el duelo contra los Vaqueros de Bayamón en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens debido a una enfermedad.

Primera Hora conoció que el armador de 34 años dio positivo a influenza y no participó en la práctica que los Leones realizaron el viernes. Tampoco se presentó en la cancha el sábado. Sin su mejor jugador, Ponce lo dejó todo en cancha y se mantuvo al frente en los primeros tres periodos, pero no fue suficiente.

Los Vaqueros aprovecharon la baja de “Macho” De Jesús y salieron victoriosos del “Pachín” Vicens por 88-79 para tomar una ventaja de 3-1 en la final.

“Macho fue el que nos trajo hasta aquí. No tener a Macho ayer en la práctica y hoy en el camerino para el juego es un poquito complicado. Si sacábamos este juego sin Macho, pienso que era un aliento para estos muchachos. Les daba una confianza increíble. Dominamos el por tres parciales, pero no pasó. Así es el baloncesto”, dijo Rivera en una conferencia de prensa postpartido.

“Es difícil para un jugador como Macho… los conocedores del baloncesto han sido injustos con Macho. Macho lleva muchos años tratando de estar aquí y, por situaciones que no él no tiene control, no pudo estar hoy. El equipo lo siente. Nosotros lo sentimos, pero a mí me da mucho sentimiento saber que, a pesar de tanto trabajo y tanta emoción que él tenía por estar aquí, no está aquí hoy. Pero tenemos que seguir. Esto no se ha acabado. Queremos y necesitamos a Macho, pero lo más importante es que él esté bien”, continuó el dirigente entre lágrimas.

Rivera estuvo en un punto de su carrera en los zapatos de “Macho” De Jesús. Fue por muchos años el armador titular de los Leones, con quienes ganó dos campeonatos. Esa experiencia se la ha tratado de transmitir a De Jesús desde que asumió la dirección de Ponce en la campaña anterior. Como resultado, los melenudos han tenido esta temporada a la mejor versión de su capitán.

Promediaba 23.5 puntos y un 66.7 por ciento en triples en la serie de campeonato hasta el tercer juego del jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde solo anotó 10 unidades.

Gerardo “Jerry” Misla, apoderado de los Leones, compartió a Primera Hora que De Jesús se sentía mal desde esa noche. De hecho, se dirigió al camerino en un momento del partido para vomitar. Aún así, regresó y continuó jugando.

Al día siguiente, le pusieron suero y le dieron vitaminas el viernes, pero no mostró mejoría. Michael Devoe y Matthew Mooney intentaron sacar la cara el sábado por el quinteto de la Ciudad Señorial, pero no bastó para derrotar a unos Vaqueros que han tenido etiqueta de favoritos desde antes que arrancara el torneo.

Con “Macho” De Jesús prácticamente descartado por el resto de la final, el panorama de los Leones podría empeorar en las próximas horas. Rivera confirmó que hay un brote en el camerino de los Leones. De acuerdo con el entrenador, Jordan Murphy y Brady Manek tienen los mismos síntomas que presentó el estelar armador el jueves en Bayamón.

“Murphy tiene los mismos síntomas que tenía Macho en Bayamón. Brady Manek no se ve bien y hay dos jugadores que salen del banco que también están tocados de salud. Nosotros estamos todo el tiempo juntos dentro y fuera de la cancha, así que eso nos ha tocado. En el caso de Michael (Devoe), está bien y dijo que nos va a cargar en Bayamón”, comentó Rivera en tono de broma.

Una fuente de entero crédito informó a este diario que los otros jugadores de Ponce que también han presentado síntomas de virus son Carlos “Yao” López y Jonathan Han.

El próximo partido de la final del BSN será este lunes en el Rubén Rodríguez.