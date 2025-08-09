Ponce. Jezreel “Macho” De Jesús tenía 22 años la primera vez que jugó una final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Leones de Ponce.

Era apenas un novato que intentaba seguirle los pasos a Carlos Rivera en la serie de campeonato de 2013 entre los Leones y los Piratas de Quebradillas.

La manada no logró su objetivo y los Piratas terminaron coronándose campeones, poniendo fin a una sequía de 34 años.

Al año siguiente, “Macho” De Jesús pasó a los Maratonistas de Coamo y los Leones ganaron el primero de dos campeonatos consecutivos bajo la dirección de Nelson Colón.

Jamás pasó por la cabeza de aquel joven armador que tendría que esperar 12 años para regresar a ese escenario con Ponce, y que cuando lo hiciera, sería con Rivera como su mentor.

“Yo era un rookie. No se compara. Pero la realidad es que uno no puede tomar estos momentos por sentado porque es bien difícil llegar hasta aquí. Si fuese garantizado llegar a la final todos los años, uno se lo tomaría relajado, pero no es así”, reflexionó el ahora capitán de los melenudos en una entrevista con Primera Hora . “Yo le digo a los muchachos que en esta etapa de la temporada cada minuto cuenta y más ahora en la final”, continuó.

Con el paso del tiempo, De Jesús se convirtió en la indiscutible cara de los Leones. Ha estado en el centro de las temporadas buenas y de las no tan buenas. Había llevado al quinteto de la Ciudad Señorial a distintas etapas de los playoffs desde su regreso a la franquicia en 2021, pero nunca a una final… hasta ahora.

Ahora con 34 años, trajo de vuelta a los Leones al baile de coronación y, contra todo pronóstico, están a tres victorias de levantar el decimoquinto cetro en la historia de la organización ante los Vaqueros de Bayamón. Por eso, cuando los selváticos eliminaron a los Indios de Mayagüez en el sexto juego de la final de la Conferencia B del BSN, se desató una fiesta en Ponce como si no hubiera mañana.

Jezreel De Jesús, de los Leones de Ponce, maneja el balón ante la presión de Javier Ezquerra, de los Vaqueros de Bayamón, en el segundo juego de la final del BSN. ( BSN / Joseph Colón )

“Esta final era algo que necesitábamos todos. Recuerda que esto es una franquicia ganadora. Yo digo que son los Yankees porque tienen historia. Me siento bendecido que soy parte de esta historia tan bonita después de tantos años con el mismo núcleo. Ahora nos toca terminar el trabajo, que es ganar el campeonato”, manifestó.

Atribuye su éxito a Carlos Rivera

Lo cierto es que los Leones no hubiesen llegado hasta aquí si no fuese por De Jesús, cuyo talento nunca se ha puesto en duda, pero esta temporada elevó su nivel de juego gracias a su toma de decisiones.

Bajo la mentoría de Rivera, “Macho” De Jesús ha exhibido en cancha su mejor baloncesto, limitando sus pérdidas de balón y mejorando su porcentaje de tiro a larga distancia. Promediaba 23.5 puntos y un 66.7 por ciento en triples en la final del BSN hasta el tercer juego del jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde tuvo una inusual mala noche con solo 10 unidades. El canastero le atribuyó este gran momento por el que está pasando en su carrera a su técnico.

“Él (Carlos Rivera) ha sido gran parte de esto. Yo digo que él ve algo en mí que yo no veo. Por eso es que no me quitan el guante de encima”, comentó entre risas. “Muchas veces estoy molesto, pero mira ahora el resultado que el trabajo está dando. Al principio, uno no entiende por qué regaña a uno tanto, por qué siempre me llaman para video o por qué algunas veces toda la culpa cae en mí, pero la culpa va a caer en ti cuando adquieres esa responsabilidad de líder. Tienes que asumirla y tomarla de una manera positiva”.

Carlos Rivera, dirigente de los Leones, celebra en el camerino local con los jugadores el pase a la final 2025 del BSN. ( BSN )

“Él me dirige en todo momento. Si te fijas bien en el juego, yo siempre lo estoy mirando porque siempre me está diciendo qué hacer, pero la realidad es que sí. Carlos es gran parte de mi éxito y del grupo”, abundó.

Rivera asumió la dirección de los melenudos en la campaña anterior tras la salida del argentino Sergio Hernández. No quería tomar el puesto, pero el apoderado Gerardo “Jerry” Misla lo convenció. En su primera temporada como entrenador, sacó del camino a Mayagüez, Santurce y Guaynabo para clasificar a la semifinal del torneo.

Este año, lo volvió a hacer. Cambió la mentalidad de unos Leones que parecían estar sin rumbo. Les dio un propósito y elevó el nivel de figuras como De Jesús con su fórmula ganadora.

“Él es líder. Sabe cómo ganar. Ha ganado múltiples campeonatos en esta liga. ¿Por qué no hacerle caso a él cuando te está diciendo: ‘Esta es la ruta ganadora’? Y mira, no se equivocó. Estamos aquí”, concluyó.

“Macho” De Jesús y los Leones recibirán este sábado a los Vaqueros en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, donde buscarán empatar la final del BSN a dos victorias por bando.