Bayamón. Rayjon Tucker tuvo un retraso en su vuelo desde Houston, Texas, con destino a Puerto Rico y aterrizó en la isla a las 4:00 p.m. Dos horas después, calentaba en el tabloncillo del Coliseo Rubén Rodríguez para el tercer juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce.

“Las últimas 24 horas han sido difíciles. Sin dormir, excepto en el avión. Vine directo al coliseo y conseguimos la victoria”, contó el canastero estadounidense en un aparte con la prensa.

Tucker fue anunciado en la mañana del jueves como el nuevo refuerzo de los Vaqueros que entraría como sustituto de Chris Duarte, quien salió por una lesión en la espalda baja que sufrió en el primer partido de la serie.

Bayamón venía de perder en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens y se corría el riesgo de que los Leones tomaran control de la final del BSN con una victoria en el Coliseo Rubén Rodríguez. Por eso, los Vaqueros necesitaban con urgencia a un tercer importado.

Tucker salió del banco, anotó siete puntos y cometió cuatro faltas personales en los nueve minutos que vio acción. JaVale McGee y Danilo Gallinari, los otros dos refuerzos de Bayamón, se echaron al equipo en sus hombros al combinarse para 64 puntos y los Vaqueros derrotaron, 100-79, a Ponce para irse arriba 2-1 en el baile de coronación.

“Las negociaciones fueron rápidas. Todo pasó en menos de 24 horas. CA (Carlos Arroyo, coadpoerado de los Vaqueros) me contactó y lo concretamos. Conozco a Carlos desde hace un par de años. Nos seguimos en Instagram, así que hemos estado en contacto. Cuando me escribió, no podía decirle que no”, compartió el escolta de 27 años y 6’3” de estatura.

Tucker, natural de Charlotte, Carolina del Norte, se tomó un café en la NBA. Jugó un total de 39 partidos entre 2019 y 2022 con el Jazz de Utah, los 76ers de Filadelfia, los Nuggets de Denver y los Bucks de Milwaukee. Desde entonces, ha militado en Australia, Italia y Grecia. Pero nunca se había incorporado a un equipo en medio de una final, como lo hizo el jueves.

“Nunca había escuchado que pudieras unirte a un equipo en medio de las finales. Eso es una locura, pero bueno, tengo la oportunidad de ganar un campeonato. No me quejo”, sostuvo.

“Me encantó el ambiente. Cada vez que puedes venir, jugar en casa y tener a 10,000 personas con esa energía, es increíble. Conocía un poco sobre esta liga. Tenía un par de amigos que jugaron aquí. Gary (Browne) y yo jugamos en contra en Australia. Brandon Goodwin, que estuvo aquí el año pasado (con los Gigantes), es otro jugador con el que he compartido mucho. Conocía un poco de la liga. Por eso dije que sí”, continuó al abundar sobre lo que conocía del torneo.

Tucker comentó que los fanáticos de Bayamón pueden esperar de él todo lo que su equipo necesite esa noche para ganar: defensa, energía, rebotes o tiros difíciles. Describió su estilo de juego como un canastero que “cumple lo que se propone”.

“Puedo meter el triple, driblar, atacar la pintura, tirar a media distancia y defender de la uno a la cuatro, así que haré lo que el equipo necesite que haga”, aseguró.

“Es un cambio drástico para nosotros”

Por su parte, Christian Dalmau, dirigente de los Vaqueros, admitió que Tucker llegó con tan poco tiempo antes del tercer partido de la final que no tuvieron mucho tiempo para hablar. Solo le enseñó un par de jugadas antes de saltar al tabloncillo.

Dalmau entiende que será complicado reemplazar a una figura como Duarte, quien se había convertido en la bujía ofensiva de Bayamón, por lo que piensa que todos los jugadores de los Vaqueros deberán subir su nivel para ganar esta serie.

“Chris es Chris. Es un cambio drástico para nosotros de cierta manera porque es un jugador que llevaba con nosotros toda la temporada, pero estas cosas pasan. Nos toca a nosotros buscar la manera de enfocarnos para que todos los jugadores suban de nivel y que Rayjon venga a aportar al grupo”, señaló el técnico.

Los Vaqueros y los Leones se volverán a ver las caras este sábado en el cuarto juego de la final del BSN, que se llevará a cabo en el “Pachín” Vicens.