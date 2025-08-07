Las alarmas sonaron en Bayamón en el momento menos indicado.

Los Vaqueros perdieron al refuerzo dominicano Chris Duarte en plena final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) contra los Leones de Ponce.

El escolta de 28 años sufrió una lesión en la espalda baja el domingo en el primer juego de la serie. Salió del partido en los últimos minutos del tercer parcial con la ayuda del asistente Jorge Rincón y no volvió a cancha.

#BSNPR | 🎥 El escolta Chris Duarte de los Vaqueros de Bayamón sale al camerino con una aparente dolencia de espalda. pic.twitter.com/mOXe5n8wG8 — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) August 4, 2025

Duarte se perdió el martes la segunda batalla de la final del BSN y los Vaqueros cayeron, 90-76, ante los Leones en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens. Llegaron a la Ciudad Señorial sin su mejor arma ofensiva y se notó, ya que solo anotaron 26 puntos en la segunda mitad.

Existían esperanzas de que el canastero de Puerto Plata volviera en algún punto de la serie porque el dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, dijo en un aparte con GFR Media después del tercer partido que su condición era “día a día”.

Sin embargo, los Vaqueros anunciaron el miércoles que Duarte se perderá el resto de la final por la lesión en la espalda, una baja más que sensitiva en esta etapa del torneo y con la serie empatada 1-1.

“Es una baja grande. Es bien fuerte para ellos como grupo porque en esta etapa lo menos que tú quieres es tener este tipo de bajas y más cuando Chris estuvo desde el quinto juego de la temporada regular. Ya la ecuación estaba establecida y esto crea muchas interrogantes”, opinó el dirigente y comentarista Tony Ruiz en una entrevista telefónica con Primera Hora .

“¿El sustituto vendrá en condición? Llegaría a un torneo donde la final ya está corriendo. Son demasiadas interrogantes, pero, por el otro lado, sin Duarte ahora se podría decir que Ponce y Bayamón están parejos”, continuó.

Lo cierto es que Bayamón tuvo etiqueta de favorito desde el momento que reveló que su trío de importados estaría compuesto por Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee.

Los tres mostraron sus grandes cualidades a lo largo del torneo, pero fue el dominicano quien se consolidó como el líder ofensivo del grupo con un promedio de 19.5 puntos por cotejo gracias a su capacidad para crear su propio tiro o acabar sólido en el canasto con ambas manos.

Carlos Arroyo tiene un plan b

Pero Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros, no se quedará de brazos cruzados. La franquicia publicó una historia en su cuenta de Instagram, similar a cuando revelaron las firmas de Duarte, Gallinari y McGee, que solo dice “5 AM”.

Existe la posibilidad de que Bayamón anuncie a las 5:00 a.m. de este jueves, a solo horas del tercer juego de la final, el refuerzo que sustituirá al dominicano, algo de lo que Ruiz nunca dudó.

Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros de Bayamón, en el séptimo juego de la final de la Conferencia A del BSN. A la izquierda, el otro coapoderado de los Vaqueros, Eric Duars. ( BSN )

“Yo conozco a Carlos muy bien. Carlos es una persona orgullosa que está a tres victorias de un campeonato y se va a mover. Está en una organización demasiado exigente y él lo sabe. Definitivamente, él va a hacer la asignación. El problema es, ¿a quién va a conseguir? ¿Quién está en condición física y puede entender la cohesión de grupo? Esas son las interrogantes, pero Carlos va a hacer algo de seguro porque Ponce es un equipo que está en un gran momento y ha llegado a la final por mérito propio”, señaló el analista.

Al igual que hicieron cuando anunciaron las contrataciones de Chris Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee, los Vaqueros de Bayamón publican una historia en su cuenta de Instagram que dice “5 AM”. Esperen el anuncio de su nuevo refuerzo a ese hora. @primerahora #BSN pic.twitter.com/BMMFveHc1m — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 7, 2025

Ruiz, además, enfatizó que Arroyo no se podía equivocar en el jugador que decidiera traer por Duarte porque se correría el riesgo de que Ponce tomara la ventaja de cancha local en la serie.

Después de todo, los Leones comprobaron que son capaces de ganar en la “carretera” en los cuartos de final contra los Piratas de Quebradillas y en la final de la Conferencia B frente a los Indios de Mayagüez. Los Vaqueros, por su parte, no han perdido ninguno de los siete juegos que han disputado esta postemporada en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“No me sorprendería que se lo hicieran a Bayamón. Ponce es un equipo que está totalmente inspirado. Tú tienes que respetar al rival y prepararte lo mejor posible. No puedes decir: ‘Voy a jugar el resto de la postemporada con dos refuerzos’. Si lo haces, vas en desventaja completamente”, indicó el comentarista.

“El juego de mañana (hoy) es sumamente crucial. Bayamón no puede darse el lujo de perder porque Ponce tomaría control de la serie y cambiaría toda la perspectiva”, agregó.

Del mismo modo, Ruiz entiende que Arroyo no debería necesariamente traer a un importado con experiencia en el BSN, sino al mejor que esté disponible en el mercado. Y es que para el técnico lo importante no es su familiaridad con la denominada “liga más dura”, sino las herramientas que traiga a la mesa.

“Ese jugador nuevo puede significar mucho para la serie. Tiene que ser un jugador que esté en óptimas condiciones. Aquí no puede venir un tipo que esté en 50 por ciento. Tiene que venir un tipo que esté al 100 por ciento, haya jugado en el Summer League o esté practicando para que encaje con la cohesión de grupo del sistema de Christian porque Duarte es un ‘go to’”, explicó.

“Anota el triple, baja por tierra, es bien versátil y ejecuta cuando las millas más cuentan. Conseguir a un jugador con esa versatilidad de Duarte es una asignación bastante fuerte porque ahora no se puede inventar con quién van a traer. Eso les puede pasar factura. El movimiento que vayan a hacer los Vaqueros con este refuerzo les puede costar la serie”, concluyó.