Los Vaqueros de Bayamón anunciaron en la mañana del jueves la contratación del alero Rayjon Tucker como nuevo refuerzo para lo que resta de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), tras la salida de Christopher Duarte debido a una lesión sufrida en el primer partido de la serie.

Tucker, un versátil escolta/alero estadounidense de 27 años, cuenta con una destacada trayectoria profesional que incluye pasos por equipos de la NBA como los Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets y Milwaukee Bucks, así como experiencia en la G-League y en ligas europeas de alto nivel, incluyendo el Melbourne United (Australia) y Reyer Venezia (Italia).

El jugador además ha sido parte del programa nacional de Estados Unidos en eventos internacionales bajo FIBA. Se une al equipo en un momento crucial con el objetivo de aportar profundidad, energía y presencia ofensiva al conjunto Vaquero.

“Rayjon Tucker es un jugador con la experiencia necesaria para entender la urgencia de nuestro equipo y aceptar el reto. Su capacidad ofensiva es nata, al igual que sus habilidades atléticas y físicas. La salida de Chris nos obliga a ser diligentes y traer a un jugador que pueda ayudarnos al momento”, expresó Carlos Arroyo, co apoderado de los Vaqueros.

Tucker viene a Puerto Rico luego de jugar con el AEK Atenas, en la liga griega y también en la Basketball Champions League. Según datos de Flashscore correspondientes a la temporada 2024‑2025 con AEK Atenas, sus estadísticas por partido en Grecia fueron de 15.8 puntos, 3.5 rebotes, 2.3 asistencias y 1.5 robos de balón en 30.5 minutos por partido. Mientras, en la Basketball Champions League presentó 9.2 puntos, 2.6 rebotes y 1.2 asistencias en 18.6 minutos por juego.

As soon as Rayjon Tucker stole that ball, I fastened my seatbelt 💺✈️#BasketballCL x #FinalFour | @aekbcgr pic.twitter.com/19NCp0eaXV — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 11, 2025

La gerencia se encuentra actualmente gestionando la carta de transferencia del jugador para que pueda integrarse al equipo tan pronto como el tercer partido de la serie.