Ponce. Jezreel “Macho” De Jesús no jugará esta noche en el cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Leones de Ponce y los Vaqueros de Bayamón por enfermedad, confirmó el dirigente Carlos Rivera.

De Jesús no participó el viernes en la práctica de los Leones. A raíz de esto, no se presentó el sábado al Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Según el apoderado Gerardo “Jerry” Misla, el armador de la Ciudad Señorial se sentía mal en el tercer juego de la serie, que se celebró el jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Esa noche, visitó el camerino local en varias ocasiones para vomitar y anotó solo 10 puntos tras fallar seis de los 10 disparos que tomó en 24 minutos. Una actuación muy distinta a los primeros dos partidos de la final del BSN, en los que fue el líder ofensivo de la manada con 24 y 23 unidades.

Le pusieron suero y le dieron vitaminas el viernes, pero no se mostró mejoría.

Los Leones buscarán esta noche empatar el baile de coronación a dos victorias por bando sin su capitán cuando reciban a los Vaqueros en el “Pachín” Vicens.