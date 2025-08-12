Bayamón. Los Leones de Ponce podrían saltar esta noche al tabloncillo del Coliseo Rubén Rodríguez para el quinto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) contra los Vaqueros de Bayamón con solo 10 jugadores.

El asistente de Ponce, José Antonio “Toñito” Colón, informó a Primera Hora que Ponce no tendrá disponibles Jezreel De Jesús, Carlos “Yao” López y Jonathan Han.

De Jesús no participó en el cuarto partido de la serie de campeonato, que se celebró el pasado sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, por enfermedad. Primera Hora supo que el estelar armador dio positivo a influenza. Ponce perdió ese juego por 88-77, luego de dominar los primeros tres parciales.

“Yao” López y Han presentaron síntomas de virus esa noche. Mientras, Jordan Murphy y Christian Negrón están en duda, ya que también se sentían mal horas antes del encuentro en la Ciudad del Chicharrón, pero practicaron antes del encuentro.

De igual manera, los Leones sustituyeron al refuerzo Brady Manek por Maurice Kemp. Manek era uno de los jugadores del quinteto de la Ciudad del Señorial que tenía síntomas de virus el sábado.

El Reglamento del BSN, basado en las reglas de la FIBA, establece que, si un equipo tiene a cinco jugadores hábiles para salir a jugar, el partido se deberá llevar a cabo.

Los Leones se juegan esta noche la vida en Bayamón con una desventaja de 3-1. El único equipo que ha remontado un déficit de 3-1 en la postemporada del BSN fueron los Atléticos de San Germán en 1991 contra Ponce.