Pese a una solicitud realizada públicamente por la alcaldesa de Ponce, Merlese Sifre, en sus redes sociales el domingo, para que el quinto partido de la Serie Final del Baloncesto Superior Nacional sea suspendido a la espera de que los Leones de su ciudad superen un brote de influenza que afecta a varios de sus jugadores, el desafío programado para esta noche en el Coliseo Rubén Rodríguez sigue en pie.

El quinto juego entre los Leones de Ponce y los Vaqueros de Bayamón encuentra a estos segundos a un triunfo de reclamar el campeonato nacional, el cual sería el 17mo de su historia. Los locales dominan la serie por 3-1.

PUBLICIDAD

Bayamón, de hecho, se colocó en esa posición el sábado cuando se impusieron en Ponce, sobre los Leones, por final 88-79, en un desafío en el que los selváticos tuvieron que salir a jugar sin su principal jugador nativo, Jezreel de Jesús, debido a que desde el partido previo a ese cargaba con una carga viral que resultó en un diagnóstico de influenza.

Mientras, tras el desafío, el dirigente de los Leones, Carlos Rivera, apuntó que todo indicaba que existía un brote de influenza en el equipo porque otros jugadores jugaron el sábado mostrando algunos de los síntomas que tuvo De Jesús en el partido del pasado jueves.

Fue en ese contexto, que Sifre hizo una petición en redes sociales en las que hacía un llamado a que el partido del lunes fuera suspendido.

"Si el equipo no está en condiciones para jugar mañana, NO debemos jugar. La salud de nuestros jugadores siempre debe ser prioridad. Exponerlos en condiciones físicas limitadas y enfermos es un acto injusto, que puede rayar en el abuso e irresponsabilidad. El deporte se vive con pasión, pero también con respeto y responsabilidad", expresó Sifre.

En su escrito también destacó que “si la Liga o la Federación, o a quien le corresponda, no considera esto, pues pienso que nosotros tenemos la obligación de considerarlo. El deporte es vida, es salud, pero jamás puede ser atropellada ni obligada”.

Aunque Sifre hizo dichas expresiones, su petición no es una oficial ante la liga. En todo caso, quien pudiera hacer tal reclamo sería el apoderado de los Leones, y tal petición no ha sido sometida ante la liga, según supo Primera Hora.

PUBLICIDAD

Además, las reglas de la FIBA y del BSN destacan que si un equipo tiene a cinco jugadores hábiles para salir a jugar, el partido se deberá jugar.

Así mismo lo dejó saber el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, en la mañana de hoy en NotiUno 630 con Normando Valentín. Allí Dalmau destacó que está en comunicación continua con la gerencia de los Leones en torno al estado de salud de los jugadores, así como los de los Vaqueros. Precisó que ambos equipos deben estar monitoreando el estado de salud de sus jugadores ahora mismo. Y en el proceso, el juego está en pie.

“Si el equipo tiene a cinco jugadores hábiles que puedan jugar, se tiene que dar. Eso es una reglamentación de FIBA que rige el baloncesto en el mundo”, dijo Dalmau.