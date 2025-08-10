Los deseos para ver a la velocista puertorriqueña Jasmine Camacho Quinn en óptimas condiciones en el venidero campeonato de atletismo al parecer no se cumplirán a cabalidad.

De acuerdo a un comunicado de prensa difundido hoy domingo por el Comité Olímpico de Puerto Rico y en el que citan al agente de la corredora, la dos veces medallista olímpica sigue lidiando con una lesión en el pie que la ha mantenido limitada durante los últimos meses.

“Es un proceso en el que intenta equilibrar sus sesiones de entrenamiento con el descanso necesario para una recuperación completa. La recuperación ha sido progresiva, pero exigente. Forzar demasiado podría agravar la dolencia, mientras que reducir la carga de trabajo de forma excesiva compromete su preparación competitiva, ha dado a conocer el agente de la corredora, Paul Doyle.

PUBLICIDAD

“Con el Campeonato Mundial a solo un mes de distancia, las posibilidades de que Jasmine llegue a Tokio en su mejor forma son cada vez menores. No obstante, tanto la atleta como su equipo médico son optimistas sobre una recuperación total a mediano plazo”, ha agregado Doyle.

Para el Copur, el enfoque ahora es el mismo que expresó Doyle.

“El enfoque ahora es su salud y su carrera a largo plazo. Sabemos que su disciplina y fortaleza la llevarán de vuelta a las pistas para seguir representando a Puerto Rico con la misma pasión de siempre”.