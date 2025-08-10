El nadador Caleb Román se convirtió el domingo en el primer atleta puertorriqueño en clasificar a una final de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al registrar un tiempo de 4:00.02 en los 400 metros libres masculinos.

Su prueba final se disputará esta tarde a las 5:15 p.m. -hora de la isla-.

En los 100 metros pecho masculinos, Xavier Ruiz brilló con un desempeño sobresaliente al ganar su serie (Serie 3) y establecer un nuevo récord panamericano junior con un tiempo de 1:00.80, asegurando su pase a la final.

Junto a él, Diego Resto también consiguió su clasificación al detener el reloj en 1:02.86 en la Serie 2.

PUBLICIDAD

La final de los 100 m pecho se nadará esta tarde a las 4:41 p.m. (hora de Puerto Rico).

A esta lista se suma Andrés Brooks, quien logró su pase a la Final A de los 200 metros mariposa al registrar un tiempo de 2:01.08, asegurando así otra oportunidad para Puerto Rico de pelear por medalla en la sesión vespertina.

En el relevo 4x100 metros estilo libre femenino, el equipo compuesto por Alanis Santiago, Lucianna Gutiérrez, Alexandria Cotter y Layra Pagán detuvo el reloj en 3:57.65, clasificando a la Final A de la prueba, que se disputará esta noche a las 6:26 p.m.

En la Final B, y dentro de los mejores 16 nadadores de sus respectivas pruebas, clasificaron Lucianna Gutiérrez (400 m estilo libre), José Nolla (400 m estilo libre) y Vanessa Amour (200 m mariposa).