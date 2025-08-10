En una vistosa ceremonia, ayer quedaron inaugurados los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, en la que marchó entre las 41 delegaciones inscritas para la competencia el equipo de Puerto Rico.

La delegación boricua, compuesta finalmente por 109 atletas que competirán en 25 disciplinas, fue encabezada por los abanderados Gladymar Torres (atletismo) y Steven Moreno Rivera (tenis de mesa). Ambos recibieron una ovación al ondear la bandera nacional ante un público que vibró con el desfile de las delegaciones participantes.

“Esta noche, Puerto Rico vuelve a decir presente en el escenario continental con una delegación joven, talentosa y llena de sueños”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, destacando que el grupo está “listo para competir, representar y dejar el nombre de Puerto Rico en lo más alto”.

La ceremonia reunió a 4,030 atletas y ofreció un despliegue de cultura y tradición paraguaya, con coreografías masivas, proyecciones artísticas y un cierre musical a cargo del argentino Tiago PZK, seguido de fuegos artificiales.

ASUNCION,PARAGUAY. AUGUST 09th: The Delegation of Puerto Rico during the Opening Ceremony of the 2025 Junior Pan American Games, held at the Comite Olimpico Paraguayo, in Asuncion,Paraguay.

Las competencias para el #EquipoPUR arrancan este domingo, con transmisión local por Telemundo Punto2 (3:00 p.m. a 11:00 p.m.) y cobertura digital del Panam Sports Channel (9:00 a.m. a 11:00 p.m.). El evento, que reparte cupos para los Juegos Panamericanos de 2027, es un escaparate para las futuras estrellas del deporte continental.

“Asunción se convierte en el corazón palpitante de la América deportiva”

El titular de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay, César Ramírez, afirmó en la ceremonia que su país “abre sus brazos para recibir a los más de 4,000 jóvenes atletas provenientes de 40 países” que participarán en estas justas hasta el próximo 23 de agosto.

“Asunción se convierte en el corazón palpitante de la América deportiva”, afirmó Ramírez, visiblemente emocionado, en su discurso en la colorida ceremonia de apertura de los Juegos, encabezada por el presidente del país, Santiago Peña, la primera dama, Leticia Ocampos, y el titular de la organización deportiva Panam Sports, Neven Ilic, entre otras autoridades.

¡Inicia la acción boricua en Asunción 2025! El domingo 10 de agosto comienza la jornada deportiva de nuestro #EquipoPUR con acción en varios deportes.



Sigue la acción por:

✅ Telemundo Punto 2 desde las 3pm

✅ https://t.co/fYyXg50sWd

✅ Nuestras redes sociales



¡Vamos con… pic.twitter.com/ih7qfCZOXT — Comité Olímpico PUR (@ComiteOlimpico) August 10, 2025

El funcionario, con rango de ministro de Deportes, destacó el “momento histórico” que vive el deporte paraguayo, que consideró de “crecimiento, de avances y de posicionamiento en el escenario internacional”.

“No es casualidad que estemos aquí, es fruto del esfuerzo conjunto, de la visión compartida y de una política de Estado que apuesta al deporte como motor de desarrollo, de inclusión y la transformación social”, defendió.

Además, consideró que estos juegos “no son sólo una competencia”.

“Son un legado para el futuro, una plataforma que nos desafía a soñar en grande, a proyectar nuevos eventos internacionales y a consolidar al Paraguay como sede natural de encuentro deportivo de alto nivel”, sentenció.

Para el titular de la SND, “hoy comienza una nueva página en la historia del deporte americano” y señaló que “Paraguay la escribe con el corazón”.

“Bienvenidos a Asunción, bienvenidos al corazón de América”, exclamó.

Los Juegos Panamericanos Junior, los segundos después de los de 2021 en la ciudad colombiana de Cali, tendrán como sede la capital paraguaya, Asunción, así como las ciudades de Luque, Encarnación e Ypacaraí. (Agencia EFE)