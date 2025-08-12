Bayamón. Carlos Arroyo y Eric Duars cumplieron la misión que se encomendaron cuando adquirieron a los Vaqueros de Bayamón en la temporada muerta.

Y es que los Vaqueros levantaron el lunes su decimoséptimo campeonato en la historia tras derrotar, 82-68, a los Leones de Ponce en el quinto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), celebrado en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Bayamón tuvo etiqueta de favorito desde el momento que anunció que su trío de refuerzos estaría compuesto por Chris Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee. Terminaron la fase regular con el mejor récord del torneo (24-10) y en los playoffs lucieron igual de dominantes.

El italiano Danilo Gallinari fue uno de los refuerzos de los Vaqueros de Bayamón esta temporada. ( BSN / José Santana )

Barrieron a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en los cuartos de final y sobrevivieron una serie de siete partidos ante los Cangrejeros de Santurce en la final de la Conferencia A.

Los máximos campeones perdieron a Duarte, luego de sufrir una lesión en la espalda baja durante el primer encuentro de la final contra Ponce, pero no se vieron afectados por su baja. Contrataron a Rayjon Tucker como sustituto del dominicano, pero este permaneció en el banco a lo largo del baile de coronación.

Rayjon Tucker donquea en el quinto juego de la final del BSN entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce. ( BSN / José Santana )

Así las cosas, doblegaron a unos Leones que se vieron afectados por un brote de influenza. El estelar armador Jezreel “Macho” De Jesús fue el primero que se infectó al presentar síntomas desde el tercer juego. Como consecuencia, no jugó en el cuarto ni el quinto partido. Aún así, se dio el lunes la vuelta por el Rubén Rodríguez con un abrigo que le tapaba la cara.

Jezreel De Jesús llega encapuchado al quinto juego de la final del BSN. @primerahora #BSN pic.twitter.com/ahBEibbiIw — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 12, 2025

Carlos “Yao” López, Jonathan Han y el importado Brady Manek tampoco estuvieron disponibles en el quinto desafío por enfermedad. Manek fue reemplazado por Maurice Kemp. Jordan Murphy y Christian Negrón jugaron el lunes en el “Rancho”, a pesar de tener síntomas de virus.

Fue así como los Vaqueros concluyeron la postemporada invictos con récord de 9-0. Todo esto a un año de que Bayamón ni siquiera clasificara a la postemporada y finalizara en el sótano con la peor marca de la liga (10-24).

Este también representa el primer campeonato de los Vaqueros desde la final de 2022, cuando superaron a los Atléticos de San Germán en seis juegos bajo la dirección de Nelson Colón. Javier Mojica y Stephen Thompson Jr. son los únicos jugadores que fueron parte de ese equipo que continúan vistiendo los colores de la Ciudad del Chicharrón.

Gallinari fue esta noche el líder ofensivo de los Vaqueros con 24 puntos, a pesar de que erró 12 de sus 18 disparos. A sus 40 años, Mojica se creció en el partido más importante de la campaña con 16 unidades, incluyendo cuatro triples, ante la mala noche de McGee. El exenebeísta no anotó ni un solo tanto en los 16 minutos que estuvo en cancha durante el último partido del torneo. Gary Browne también añadió 16 unidades.

Bayamón abrió el marcador con una güira de Browne. Los Vaqueros trataron de alejarse con una flotadora de Isaiah Palermo y dos tiros libres de Gallinari, pero Ponce empató el partido, 10-10, después de una visita a la línea de los suspiros y un canasto en la pintura de Murphy. Los máximos campeones se aferraron a la ventaja y cerraron el primer parcial con una güira de Balkman y un donqueo de Tucker para irse al segundo arriba por 22-15.

Jared Ruiz y Mooney disminuyeron el margen a un solo punto (22-21) con dos triples consecutivos en el inicio del segundo periodo. Sin embargo, Bayamón respondió con un tiro a larga distancia de Thompson Jr. Al rato, los Vaqueros volvieron a alejarse por siete unidades (32-25) después de un tiro detrás del arco de Javier Ezquerra y otro en la zona pintada de Mojica cuando quedaban 5:56 de la primera mitad. Ponce intentó darle vuelta al marcador en varias ocasiones, pero la escuadra de la Ciudad del Chicharrón aguantó el empuje y se dirigió al descanso con una ventaja de seis puntos (40-34).

Los Vaqueros y los Leones intercambiaron triples en la apertura del tercer parcial. Mooney procedió a anotar cuatro puntos corridos para pegar a Ponce por dos chavos (43-41) con 8:10 por jugar. De inmediato, apareció Mojica con un triple y una güira que aumentó la delantera de Bayamón a 48-41 y levantó de sus asientos a las más de 10,000 personas que se dieron cita al “Rancho”.

Mojica siguió haciendo de las suyas y, al rato, encestó otro triple que puso a los Vaqueros al frente por nueve unidades (53-44). Mooney intentó detener el sangrado con un tiro a media distancia, pero falló y los Vaqueros se fueron arriba por 11 puntos (55-44) tras un donqueo en transición de Palermo cuando restaban 4:25 del tercer periodo.

Bayamón llegó a despegarse por 13 unidades tras dos tiradas libres de Gallinari, pero los Leones lograron pegarse por ocho tras un triple de Mooney con 1:02 en el reloj. Pero los Vaqueros se mantuvieron en control con una delantera de 62-53, de cara al cuarto parcial.

Gallinari encestó un triple en el inicio del cuarto. Un par de jugadas después, Aleem Ford contestó con un tiro a larga distancia, pero Browne contrarrestó con otro bombazo a larga distancia que mantuvo encendido al “Rancho” con una ventaja de 13 puntos (68-55). con 8:11 del tiempo reglamentario.

Ponce disminuyó la brecha a ocho unidades con dos tiradas libres de Devoe cuando quedaban 6:12 y Christian Dalmau se vio obligado a pedir un tiempo técnico. Al volver, los Vaqueros retomaron el control con una corrida de ocho puntos, encabezada por dos tiros detrás del arco de Gallinari y Browne que sepultaron las esperanzas de los Leones por una remontada. Arriba por 16 puntos con 4:19 en el reloj, los fanáticos de Bayamón comenzaron a hacerse sentir con cánticos de campeonato y el resto es historia.